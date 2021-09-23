Canlı altın fiyatlarında son dakika... Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde en çok takip edilen konular arasında bulunuyor. Eylül ayının sonlarına gelinirken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar da öğrenilmeye çalışılıyor. Bu yönde, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ATA ALTIN FİYATLARI
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GRAM ALTIN FİYATI
ÇEYREK ALTIN FİYATI
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YARIM ALTIN FİYATLARI
TAM ALTIN FİYATLARI
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI
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