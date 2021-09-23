Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika: 23 Eylül altın fiyatları kritik rakamı gördü! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:07 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:08

Son Dakika: 23 Eylül altın fiyatları kritik rakamı gördü! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL, ne kadar oldu?

Son Dakika: 23 Eylül altın fiyatları kritik rakamı gördü! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL, ne kadar oldu?

Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününe son dakika hareketliliğiyle başladı. Haftalardır inişli - çıkışlı bir performans ortaya koyan altın fiyatları, bugün kritik eşikte ilerliyor. Gram altının yanı sıra çeyrek altın fiyatı da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu, şu an kaç lira? İşte, A Para Canlı Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül 2021 Perşembe...

Canlı altın fiyatlarında son dakika... Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde en çok takip edilen konular arasında bulunuyor. Eylül ayının sonlarına gelinirken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar da öğrenilmeye çalışılıyor. Bu yönde, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.

23 EYLÜL GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.266,00
  • Satış: 3.315,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.224,00
  • Satış: 3.284,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 491,26
  • Satış: 491,32

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 797,00
  • Satış: 810,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.595,00
  • Satış: 1.620,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.151,44
  • Satış: 3.213,52

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 442,69
  • Satış: 459,81

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika: 23 Eylül altın fiyatları kritik rakamı gördü! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL, ne kadar oldu?
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