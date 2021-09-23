Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a sert sözler! "Onu duman edeceğim"

Son dakika... Giresunspor'u Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in golleriyle 2-1 yenen Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi.
13 puana ulaşan sarı-lacivertliler, 14 puanlı Beşiktaş ve Trabzonspor'la farkı 1'e indirirken, 8 puanlı ezeli rakibi Galatasaray'ın ise 5 puan önüne geçti. Kanarya'nın zaman zaman zorlanmasına rağmen kazandığı müsabakayı usta yorumcu Erman Toroğlu değerlendirdi.
Fenerbahçe-Giresunspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumlayan deneyimli yorumcu, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı sert bir dille eleştirdi.
Giresunspor'un maçın son dakikasında 3'e 3 pozisyonda tehlikeli bir atak geliştirdiği sırada maçı bitiren Çakır için çarpıcı ifadeler kullanan Toroğlu, "Bütün maçlarına bakacağım eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe-Giresunspor maçına 4 dakika uzatma eklendi ve Cüneyt Çakır, 90+4'te Giresunspor'un atağının bitmesini beklemeden karşılaşmayı bitirdi. Bu karar sonrası Karadeniz ekibi Çakır'a adeta isyan etti.
İşte Erman Toroğlu'nun zorlu maça dair değerlendirmeleri...
"Giresunspor'un kalecisi ne iş yapar, böyle top geçer mi oraya. Çık elinle kolunla... Al topu, senin böyle avantajların var. Kaleci yarım takımdır.
Erman Toroğlu Cüneyt Çakır'ın tepki çeken kararını yorumladı: "Bütün maçlarına bakacağım..."
Giresunspor'un kazandığı penaltıda karar doğru. Mert Hakan'ın eline geliyor top ancak sarı kart yok.
Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam. Cüneyt Çakır'ın bütün maçlarına bakacağım, eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin bitir, dünyanın her yerinde böyledir.
Giresunspor çıkıyor 3'e 3, kontra. Fenerbahçe hücumda, Giresun kontraya çıkıyor, yandan çevirecek gol olur olmaz. Cüneyt Çakır çok dakik... Bırak akın bitsin, her yerde böyledir.
Giresun gol atar, Fenerbahçe gol atar, sana ne... Dünyada böyledir, korner atılacaksa attırır hakem, frikik atılıyorsa attırır hakem, bırak bitirme atak sonlansın öyle bitirirsin."