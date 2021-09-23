Son dakika haberi: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! ’Sorumlunun kim olduğu...’

"BUNLARI TELAFİ EDERİZ"



Üzgün olduklarını belirten Terim, "Bu kadar puan kaybını açıkçası beklemiyordum. Biz 2-0'lardan da puan kaybettik. Dolayısıyla bu maçtan çıkaracağımız şeyler budur. Bazı oyuncuların bizim için önemi, bazı oyuncularında maalesef bu formayı yavaş yavaş başka arkadaşlara devretme zamanının geldiği görülüyor. Bu da bizim için önemli. Böyle bir sonuç da kayıp da beklemedim. Oyun da bize ilk başta böyle bir şey göstermedi. Oynayan da bizdik ama birçok pozisyona girdik. Birçok şut atıyoruz. 19'dan 2 tane isabetli şut atmışız. Oyunda topla büyük bölüm biz oynamışız ama kaybediyoruz. Bunların altından kalkacağız. Bunları telafi ederiz. Evelallah burada bir sıkıntımız olmaz. Kaybedince biz sorumluluğu alırız. Kazanınca onlar kazansın isterim. Benim pes edecek tipim yok. Galatasaraylılar da etmez" şeklinde konuştu.