Son dakika haberi: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! ’Sorumlunun kim olduğu...’

Süper Lig'de yeni sezona yeni bir yapılanmayla giren Galatasaray, daha önce örneğine az rastlanır bir transfer operasyonu yürüttü. Yeni transferlerle birlikte takımın yaş ortalamasını oldukça düşüren sarı-kırmızılılarda önümüzdeki 3 yılın planı kuruldu.
Ancak yeni sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, sezon öncesi oluşan beklentiyi henüz karşılayabilmiş değil.
Son olarak Kayserispor'a karşı 3-0 gibi farklı bir mağlubiyet alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim için sert eleştiriler gelmeye başladı.
Deneyimli teknik adam, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalarda bir kez daha aynı tarihi işaret etti.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...
Futbolun içerisinde bu yenilgiler var. Sezon başı olması, ileride olmasından iyidir. Biz Galatasaray takımıyız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz. Oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin.
Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir. Bunları bir tarafa koyabilecek tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz.
Karamsarlığa kapılmanın hiçbir manası yok. Futbolda bazen böyle oluyor, istedikleriniz olmuyor. 1 Ocak sonrası herkes görecek bambaşka bir Galatasaray olacak.
Bazı oyuncuların Galatasaray adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı, bazı oyuncuların da bu fırsatlardan yararlanamadığı çok net.
Daha 6. maç. Kaybedeceklerimizi şimdi kaybedelim. Kritik zamanda, dar alanda çok puan geriden geldik biz. Neleri kazandığımızı biliyorsunuz. Varsayımla değil. Ben yaptıklarımı, Galatasaray'ın yaptığını konuşuyorum.
Fatih Terim, Galatasaray'daki son döneminin önceki sezonlarında da Ocak ayındaki transfer dönemini işaret etmiş ve taraftarından sabır beklemişti.
Fatih Terim Kayserispor yenilgisi sonrası umut aşıladı! "Pes edecek tipim yok"
"KAYBEDECEKLERİMİZİ ŞİMDİ KAYBEDELİM"
Oynanan karşılaşmadan önemli dersler aldıklarını kaydeden Terim, "Bize buradan kalan birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi daha sezon başındayız. Henüz 6'ncı maçtayız. Kaybedeceklerimizi şimdi kaybedelim. Çok kritik zamanlarda çok dar alanlarda çok puan gerilerden geldik. Nerelerden geldiğimizi, nasıl kazandığımızı biliyorsunuz. Ben varsayımla konuşmuyorum. Yaptıklarımı ve Galatasaray'ın yaptığını konuşuyorum. Hiçbir Galatasaraylının ümitsizliğe kapılmasını istemem. Bunun için hiçbir sebep yok. Onların üzüldüğünü biliyorum. Ben de üzülüyorum. Tabi Galatasaray yarım puan kaybetse çok üzülür. Nerede olursa olsun kazanmak ister. Ne benim ne de Galatasaray'ın anlayışında pes etmek yoktur" ifadelerini kullandı.
"BUNLARI TELAFİ EDERİZ"
Üzgün olduklarını belirten Terim, "Bu kadar puan kaybını açıkçası beklemiyordum. Biz 2-0'lardan da puan kaybettik. Dolayısıyla bu maçtan çıkaracağımız şeyler budur. Bazı oyuncuların bizim için önemi, bazı oyuncularında maalesef bu formayı yavaş yavaş başka arkadaşlara devretme zamanının geldiği görülüyor. Bu da bizim için önemli. Böyle bir sonuç da kayıp da beklemedim. Oyun da bize ilk başta böyle bir şey göstermedi. Oynayan da bizdik ama birçok pozisyona girdik. Birçok şut atıyoruz. 19'dan 2 tane isabetli şut atmışız. Oyunda topla büyük bölüm biz oynamışız ama kaybediyoruz. Bunların altından kalkacağız. Bunları telafi ederiz. Evelallah burada bir sıkıntımız olmaz. Kaybedince biz sorumluluğu alırız. Kazanınca onlar kazansın isterim. Benim pes edecek tipim yok. Galatasaraylılar da etmez" şeklinde konuştu.
"3 GÜNDE BİR MAÇ OLUNCA SIKIŞIYORUZ"
Avrupa maçları nedeniyle fazla maç oynadıklarını söyleyen Terim şöyle konuştu:
"Açıkçası ligdeki takımlarının fazlalığından dolayı fazla maç oynuyoruz. Ayrıca Avrupa maçlarını oynuyoruz ama kolay olmuyor. Pazar-Çarşamba maçlarında bazı oyuncularımız zorlanıyor. Normal rutine girdiğimiz zaman Pazar-Perşembe'ye hiç itirazım yok ama 3 günde bir olunca maçlar, sıkışıyoruz. Ben her geçen gün daha iyi olacağımıza inanıyorum. Takımın daha iyi olacağına inanıyorum. Çok iyi bir takım olacağız. Bunun için çok fazla zaman beklemeye gerek yok."