Galatasaray'da bir sistem yok, doğal olarak onu sahneye koyan bir ideal 11 de yok. Yeni kurulan, son dakika transferler yapan bir takım olabilir ama genç takım diye yola çıkıp Cicaldau ve Berkan'ı İstanbul'da bırakıp, Kerem ile Morutan'ı kulübede başlatır, ilk kez oynayan Oğulcan-Assunçao ve son kez ne zaman iyi oynadığı belli olmayan Feghouli ile başlarsanız, Hikmet Karaman'ın takımı cezayı keser. Biri çalışılmış frikik, biri nefis plase, biri de penaltı ile...