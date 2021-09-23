Trabzonspor zorlu Konyaspor deplasmanında! İki takımın da ilk 11 belli oldu

Süper Lig'de 6. haftanın son maçları bugün oynanacak. Zorlu maçta Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligin iki namağlup takımı olan Konyaspor ve Trabzonspor 3 puan için mücadele verecek. Maç öncesi Konyaspor'un 11, Trabzonspor'un ise 13 puanı bulunuyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, Koita, Dorukhan Toköz ve Trondsen sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemiyor. Bu zorlu maçı Halil Umut Meler yönetecek.
İKİ TAKIMIN DA İLK 11'İ BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Hugo, Denswill, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Djaniny, İsmail, Gervinho, Yunus, Murat Cem, Serkan
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guileherme, Soner Dikmen, Amir, Endri Çekici, Serdar Gürler, Bytyqı, Cikalleshi
2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
-Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri Trabzonspor (10; Kayserispor). Yeşil-beyazlıların lig tarihinde en fazla gol attığı takım da Karadeniz ekibi (45).
-Konyaspor'a konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Trabzonspor (5B 2M), tek galibiyetini Aralık 2019'da aldı (1-0).
-Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan son 11 Süper Lig maçının hiçbirinde üst üste iki kez aynı sonuç alınmazken, bu karşılaşmaların dördü ve sonuncusu berabere bitti (2G-5G).