Trabzonspor zorlu Konyaspor deplasmanında! İki takımın da ilk 11 belli oldu

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guileherme, Soner Dikmen, Amir, Endri Çekici, Serdar Gürler, Bytyqı, Cikalleshi

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri Trabzonspor (10; Kayserispor). Yeşil-beyazlıların lig tarihinde en fazla gol attığı takım da Karadeniz ekibi (45).

-Konyaspor'a konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Trabzonspor (5B 2M), tek galibiyetini Aralık 2019'da aldı (1-0).

-Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan son 11 Süper Lig maçının hiçbirinde üst üste iki kez aynı sonuç alınmazken, bu karşılaşmaların dördü ve sonuncusu berabere bitti (2G-5G).