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Giriş Tarihi: 23.9.2021 10:36

Süper Lig’de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

Süper Lig’de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

Süper Lig’de 6. Hafta heyecanı Salı ve Çarşamba günü oynanan maçlarla birlikte devam etti. Bu hafta sürpriz karşılaşmalara eşlik eden ligde Galatasaray Kayserispor karşısında farklı mağlup olurken, Beşiktaş ise Adana Demirspor’a 3-0’dan beraberliği kaptırdı. Bu noktada Süper Lig’de bugün oynanacak olan maçlar merak konusu oluyor. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 21 Eylül 2021 Süper Lig günün maçları ve haftanın fikstürü

Süper Lig'de 6. Hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Lider Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'a karşı 3-0 yakaladığı üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ise Kayserispor'a 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan müsabakalara çevrildi. Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü

23 Eylül maçları;

Konyaspor – Trabzonspor (17.00)

Alanyaspor – Kasımpaşa (20.00)

Fenerbahçe – Giresunspor (20.00)

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Süper Lig’de bugün hangi maçlar oynanacak? 23 Eylül Süper Lig günün maçları ve fikstürü
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