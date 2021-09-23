Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları son dakika: Milli Piyango Online ile 23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.9.2021 22:16 Son Güncelleme: 23.9.2021 22:17

Süper Loto sonuçları son dakika: Milli Piyango Online ile 23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları son dakika: Milli Piyango Online ile 23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ve Sisal Şans tarafından haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişi, bugün de şans oyunu sevenlerin gündeminde yer alıyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 20:30’da düzenlenen şans oyunu, Milli Piyango Online ile 23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuyla inceleniyor. Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve MP TV ile kazanan numaralar.

MP TV ile canlı olarak yayınlanan Süper Loto sonuçları bugün de şans oyunu sevenlerin gündeminde yer alıyor. Milli Piyango Online ile bugünkü çekiliş öncesi kupon dolduran pek çok kişi, 26 milyonun üzerinde devreden oyun için sonuçları araştırıyor. Milli Piyango Online ile 23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MP TV ile duyuruldu! İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile bugünkü Süper Loto sonuçları son dakika!

SÜPER LOTO SONUÇLARI (23 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası haberimizde.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 21 Eylül Süper Loto sonuçları:

56, 20, 58, 3, 45, 15

KAZANAN RAKAMLARIN KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE DOĞRU SIRALANIŞI:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları son dakika: Milli Piyango Online ile 23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları – MPİ bilet sorgulama ekranı
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