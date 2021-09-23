Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tüm gücünü kullanacak
Giriş Tarihi: 23.9.2021

Tüm gücünü kullanacak

VOLKAN DEMİR
Tüm gücünü kullanacak

Son iki mücadelede kaybedilen 5 puandan sonra Vitor Pereira, sezonun en iyi performansını sergileyen 11’e dönme kararı aldı

Süper Lig'de son iki maçında 5 puanı rakiplere bırakan ve rotasyonlu kadrosu ile eleştiri toplayan Fenerbahçe, bugün sahasında Giresunspor karşısında yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Pereira da hem temposu hem de kalitesiyle bu sezonun en iyi maçı olan Frankfurt mücadelesinde görev yapan isimleri Giresunspor'a karşı özel olarak hazırladı. Başakşehir maçında yedek soyunan ve 30 dakika oynayan Mesut Özil'in yanı sıra Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Rossi de 11'e dönüyor.

KAPACAK VE CRESPO 18'DE OLACAK
Ortanın solunda yine Ferdi Kadıoğlu'nu kullanacak olan Pereira, savunmada ise değişikliğe gitmeyecek. Bugüne kadar hiç süre almayan yeni transferler Burak Kapacak ile Miguel Crespo'nun da 18'de olacağı ve skora göre oyuna girebilecekleri ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
Son dakika: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez
Son dakika: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! 'Sorumlunun kim olduğu...'
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu!
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! 'Ölmeden önce geri dön...'
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
Son dakika: FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu, değişti mi? FED'in kararı altın ve dolar kurunu nasıl etkiledi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm gücünü kullanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA