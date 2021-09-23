Yasaklar geri gelecek mi ve hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı yeniden geri gelir mi?

Koronavirüs vaka sayısı, Eylül ayının sonları itibarı ile yeniden yükselişe geçti. Hâl böyle olunca, yasaklar geri gelecek mi konusuyla ilgili araştırmalar da sık sık yapılmaya başlandı. Normalleşmeye geçilmeden önceki süreçte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşme süreci ile beraber yasaklar kaldırıldı. Peki, artan vaka sayısının ardından yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi? İşte, son gelişmeler
Yasakların geri gelmesine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Artan vaka sayısının Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.
Yasakların geri gelmesine dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.
Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.
Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.