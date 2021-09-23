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Giriş Tarihi: 23.9.2021 08:46 Son Güncelleme: 23.9.2021 08:46

Yasaklar geri gelecek mi ve hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı yeniden geri gelir mi?

Yasaklar geri gelecek mi ve hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı yeniden geri gelir mi?

Vaka sayısındaki artışın ardından yasaklar geri gelecek mi sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylar içerisinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Normalleşmeye geçilmesiyle beraber bu yasaklar tamamen kaldırıldı. Yasakların geri gelmesi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmazken artan vaka sayısı nedeniyle sokağa çıkma yasağı geri gelir mi sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, yasaklar geri gelecek mi konusuyla ilgili son gelişmeler

Koronavirüs vaka sayısı, Eylül ayının sonları itibarı ile yeniden yükselişe geçti. Hâl böyle olunca, yasaklar geri gelecek mi konusuyla ilgili araştırmalar da sık sık yapılmaya başlandı. Normalleşmeye geçilmeden önceki süreçte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşme süreci ile beraber yasaklar kaldırıldı. Peki, artan vaka sayısının ardından yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi? İşte, son gelişmeler

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Yasakların geri gelmesine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Artan vaka sayısının Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.

Yasakların geri gelmesine dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.

Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.

Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.

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Yasaklar geri gelecek mi ve hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı yeniden geri gelir mi?
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