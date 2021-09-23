YKS ek tercih ücreti için son gün ne zaman? Ek tercih ücretleri ne zamana kadar yatırılır? Üniversite ek kayıtlar ne zaman?

20 Eylül'de alınmaya başlayan YKS ek tercihler bugün tamamlandı. Ek yerleştirme için başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, YKS ek tercih ücreti için son gün ne zaman diye merak ediyor. Ek yerleştirme ücreti ne kadar, ek tercih ücretleri ne zamana kadar yatırılır gibi sorulara yanıt arayan pek çok üniversiteli adayı ÖSYM'nin yayınladığı ek tercih kılavuzunu inceliyor. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ İNTERNETTEN YATIRILIR MI?

YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.