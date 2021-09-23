YKS ek tercih ücreti için son gün ne zaman? Ek tercih ücretleri ne zamana kadar yatırılır? Üniversite ek kayıtlar ne zaman?

20 Eylül'de alınmaya başlayan YKS ek tercihler bugün tamamlandı. Ek yerleştirme için başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, YKS ek tercih ücreti için son gün ne zaman diye merak ediyor. Ek yerleştirme ücreti ne kadar, ek tercih ücretleri ne zamana kadar yatırılır gibi sorulara yanıt arayan pek çok üniversiteli adayı ÖSYM'nin yayınladığı ek tercih kılavuzunu inceliyor. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ İNTERNETTEN YATIRILIR MI?
YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.
YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILIR?
YKS Ek yerleştirme tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 25 TL'dir.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.
YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ HANGİ BANKADAN YATIRILIR?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.
ÜNİVERSİTE EK KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre ek kontenjanlara yerleşen öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini 4 Ekim'de yapmaya başlayacaklar. Ek tercih kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. E-kayıtlar ise 5 Ekim'de bitecek.