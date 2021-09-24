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Giriş Tarihi: 24.9.2021 10:30

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı!

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu olarak görev yapmak isteyen öğretmenler, uzun bir süredir 15 bin öğretmen ataması ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyordu. Konuya ilişkin açıklama ise dün MEB tarafından yapıldı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile birlikte, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan bilgisi ve atama takvimi açıklandı. Yapılan duyurunun ardından adaylar, MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjanları ve tarihi

15 bin öğretmen ataması ile ilgili geri sayım devam ederken, konuya ilişkin son dakika açıklaması dün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, branş dağılımı, kontenjanlar ve atama tarihleri ile ilgili duyuruyu yaptı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte MEB 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda "15 Bin Yeni Öğretmen Alımına İlişkin Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Belli Oldu" ifadelerine yer veridi.

15 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman? 2021 MEB takvimi ile Öğretmen ek atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

EK ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

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15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı!
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