15 bin öğretmen ataması ile ilgili geri sayım devam ederken, konuya ilişkin son dakika açıklaması dün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, branş dağılımı, kontenjanlar ve atama tarihleri ile ilgili duyuruyu yaptı. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte MEB 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda "15 Bin Yeni Öğretmen Alımına İlişkin Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Belli Oldu" ifadelerine yer veridi.