Güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, bankaların kredi paketlerine olan ilgi ve talepleri de arttırdı. Bu noktada başta kamu bankaları olmak üzere pek çok özel banka uygun faizli kredi paketleri sunmuş ve sunmaya devam ediyor. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan kredi paketleri çokça tercih ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranlarında son durum...