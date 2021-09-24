Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 25.9.2021 10:00 Son Güncelleme: 25.9.2021 10:01

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılarını gidermek veya ihtiyaçlarını karşılaşmak adına binlerce vatandaş bankaların kredi paketlerine bakıyor. Bu noktada başta devlet bankaları olmak üzere pek çok özel banka, uygun faizli kredi paketi sunuyor. Peki, bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere pek çok bankanın güncel kredi faiz oranları;

Güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, bankaların kredi paketlerine olan ilgi ve talepleri de arttırdı. Bu noktada başta kamu bankaları olmak üzere pek çok özel banka uygun faizli kredi paketleri sunmuş ve sunmaya devam ediyor. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan kredi paketleri çokça tercih ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranlarında son durum...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.50'den

İhtiyaç Kredisi: 1.55

Konut Kredisi: 1,37

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,63

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1,54

Ev kredisi: 1,38

İhtiyaç kredisi: 1,60'den başlıyor

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.37'den başlıyor

Taşıt kredisi: 1.62'den başlıyor

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2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları
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