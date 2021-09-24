29 Ekim tatil mi, okullar tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 29 Ekim günü okul ve iş yerlerinin faaliyette olup olmayacağı vatandaşların merak ettikleri arasında yerini alıyor. Pek çok veli ve çalışan, 29 Ekim tatil mi, okullar tatil olacak mı gibi sorularla araştırma yapıyor. 28 Ekim yarım gün mü ve Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, idari izinli mi soruları da konuya dair merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 2021 yılı Cumhuriyet Bayramı tatili hakkında merak edilenler.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde resmi tatil kabul edilmektedir.