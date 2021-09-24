29 Ekim tatil mi, okullar tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 29 Ekim günü okul ve iş yerlerinin faaliyette olup olmayacağı vatandaşların merak ettikleri arasında yerini alıyor. Pek çok veli ve çalışan, 29 Ekim tatil mi, okullar tatil olacak mı gibi sorularla araştırma yapıyor. 28 Ekim yarım gün mü ve Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, idari izinli mi soruları da konuya dair merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 2021 yılı Cumhuriyet Bayramı tatili hakkında merak edilenler.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde resmi tatil kabul edilmektedir.
29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Resmi tatil olduğu için 29 Ekim Cuma günü okullar tatil olacak, öğrenciler hafta sonu tatili ile birlikte 3 buçuk gün tatil yapacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜN, KAÇ GÜN TATİL?
29 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Dolasıyla 28 Ekim'de olacak yarım günü de sayarsak vatandaşlar hafta sonu tatiliyle 3,5 gün tatil yapacak.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC'de her yıl şükran ve coşku içinde kutlanıyor. Milli bayramlarımız arasında yer alan bu özel gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle de 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet'in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.