Abdullah Avcı, “Neredeyse maçın tamamını 10 kişi oynayıp, beraberlik çıkarmak galibiyet kadar önemli” ifadelerini kullandı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şöyle konuştu: "Oyun en güzel senaryo ile başladı... 5. dakikada 2-0 önegeçebilecekken hiç beklemediğin, hayaletmediğin, aklına gelmeyecek bir kırmızıkartla karşılaşıyorsun. Devrede bir hamle yaptık. Ondan sonraki süreçte başlar başlamaz golü yedik. Sonrasında gelgitlerin olduğu durumu yaşadık. Uğurcan devreye girdi, kurtardığı pozisyonlar var. Neredeyse maçın tamamını 10 kişi oynayıp 1 puanla dönmek, 3 puan kadar önemli. 21 maç deplasmandakaybetmedik, tarihte ufak bir yerdebu da kalır. 4 gün sonrasına zihinsel ve fiziksel dinlenip, bu beraberliği 3 puan gibi görüp yola devam edeceğiz."