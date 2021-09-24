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Giriş Tarihi: 24.9.2021

3 puan kadar önemli

3 puan kadar önemli

Abdullah Avcı, “Neredeyse maçın tamamını 10 kişi oynayıp, beraberlik çıkarmak galibiyet kadar önemli” ifadelerini kullandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şöyle konuştu: "Oyun en güzel senaryo ile başladı... 5. dakikada 2-0 öne geçebilecekken hiç beklemediğin, hayal etmediğin, aklına gelmeyecek bir kırmızı kartla karşılaşıyorsun. Devrede bir hamle yaptık. Ondan sonraki süreçte başlar başlamaz golü yedik. Sonrasında gelgitlerin olduğu durumu yaşadık. Uğurcan devreye girdi, kurtardığı pozisyonlar var. Neredeyse maçın tamamını 10 kişi oynayıp 1 puanla dönmek, 3 puan kadar önemli. 21 maç deplasmanda kaybetmedik, tarihte ufak bir yerde bu da kalır. 4 gün sonrasına zihinsel ve fiziksel dinlenip, bu beraberliği 3 puan gibi görüp yola devam edeceğiz."

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