AKS sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül'de sona ermesiyle sonuçlar www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Aradan geçen sürenin ardından gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır? 2021 MEB AKS sonuçları sorgulama ekranı
AKS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
AKS yani Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav bilindiği üzere 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçları ise sınavdan sonra 15 iş günü içerisinde açıklanacak. Yani sonuçların en geç 24 Eylül yani Cuma gününe kadar açıklanması gerekiyor.
AKS sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılacak.
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.
MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor.
Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının en geç 25 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.