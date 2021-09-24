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Giriş Tarihi: 24.9.2021 09:24

AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MEB AKS sonuçları sorgulama ekranı

AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MEB AKS sonuçları sorgulama ekranı

MEB Adaylık Kaldırma Sınavı’nın ardından AKS sonuçları öğretmen adaylarının gündeminde bulunuyor. 5 Eylül’de sona eren Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları öğrenmek isteyenler ilgili kurumdan gelecek açıklamayı bekliyor. AKS sonuçları için MEB, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ilan edileceğini duyurdu. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Peki AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır? 2021 MEB AKS sonuçları sorgulama ekranı tüm detayları…

AKS sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül'de sona ermesiyle sonuçlar www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Aradan geçen sürenin ardından gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve kaç günde açıklanır? 2021 MEB AKS sonuçları sorgulama ekranı

AKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AKS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS yani Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav bilindiği üzere 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçları ise sınavdan sonra 15 iş günü içerisinde açıklanacak. Yani sonuçların en geç 24 Eylül yani Cuma gününe kadar açıklanması gerekiyor.

AKS sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılacak.

AKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor.

Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının en geç 25 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

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AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MEB AKS sonuçları sorgulama ekranı
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