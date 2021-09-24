Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanya Korkmaz’la seriye bağladı
Giriş Tarihi: 24.9.2021

Alanya Korkmaz’la seriye bağladı

Alanya Korkmaz’la seriye bağladı

Akdeniz temsilcisi, Bülent Korkmaz yönetiminde Kasımpaşa’yı da yenerek üst üste 3. maçından galibiyetle ayrılıp yükselişini sürdürdü

Teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz'ı getiren Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı rahat geçti: 2-0. 54. dakikada emektar futbolcusu Efecan Karaca, Davidson'un pasını değerlendirerek takımını öne geçirdi. İkinci devrede değişikliklerle oyuna dahil olmak isteyen Kasımpaşa aradığı golü bulamadı. 83'te ilk golün asistine imzasını atan Davidson, Alanyaspor adına skoru perçinleyen isim oldu. Akdeniz ekibi, Bülent Korkmaz ile çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayılarak puanını 12'ye yükseltti.

GOL YEMEDEN KAZANIYORLAR
Giresunspor karşılaşmasıyla takımın başına geçen Bülent Korkmaz, eski takımı Galatasaray'ı devirirken, dün de Kasımpaşa'yı rahat bir şekilde mağlup etti. Tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde Akdeniz ekibi, tarihinde ilk kez üst üste 3 maçtan da gol yemeden ayrılmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
SON DAKİKA: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! Hakaretlerden sonra suç duyurusu...
Bankaların kredi faiz oranları güncellendi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Okullar kapanacak mı ve online eğitim kararı alındı mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Açıklamalar art arda...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü çarpıcı mesajlar: Olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğiz
23 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 23 Eylül korona tablosu ve bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı ilanı! 4 bin TL maaşlı ve ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya Korkmaz’la seriye bağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA