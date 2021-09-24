Alanya Korkmaz’la seriye bağladı

Akdeniz temsilcisi, Bülent Korkmaz yönetiminde Kasımpaşa’yı da yenerek üst üste 3. maçından galibiyetle ayrılıp yükselişini sürdürdü
Teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz'ı getiren Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı rahat geçti: 2-0. 54. dakikada emektar futbolcusu EfecanKaraca, Davidson'un pasını değerlendirerektakımını öne geçirdi. İkinci devrede değişikliklerle oyuna dahil olmak isteyen Kasımpaşa aradığı golü bulamadı. 83'te ilk golün asistine imzasını atan Davidson, Alanyaspor adına skoru perçinleyenisim oldu. Akdeniz ekibi, Bülent Korkmaz ile çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayılarak puanını 12'ye yükseltti.
GOL YEMEDEN KAZANIYORLAR Giresunspor karşılaşmasıyla takımın başına geçen Bülent Korkmaz, eski takımı Galatasaray'ı devirirken, dün de Kasımpaşa'yı rahat bir şekilde mağlup etti. Tecrübeliçalıştırıcı yönetimindeAkdeniz ekibi, tarihinde ilkkez üst üste 3 maçtan da golyemeden ayrılmayı başardı.