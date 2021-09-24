Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Ajax ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş bugün İzmir ekibi Altay'a konuk olacak. Pek çok sakat oyuncunun bulunduğu Beşiktaş için bu maç bir hayli zorlu geçecek. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral depolamak istiyor. Peki, Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
ALTAY: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Zeki, Kappel, Thaciano, Erhan, Bamba
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, N'Sakala, Serdar, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Pjanic, Larin, Kenan Karaman
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU AÇIKLANDI
Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlıların kadrosunda 16 oyuncu yer aldı.
Beşiktaş'ta, Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, N'Koudou, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi sakatlığı nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamazken, Rosier kırmızı kart cezalısı durumunda bulunuyor.