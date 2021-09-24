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Giriş Tarihi: 24.9.2021 14:39

Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Süper Lig’de 7. Hafta heyecanı Altay Beşiktaş maçı ile birlikte başlıyor. 6. Haftada Adana Demirspor’a karşı 3-0’lık üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş, çok sayıda sakat oyuncunun bulunduğu karşılaşmada, Altay’a konuk olacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte Altay Beşiktaş maçı yayın kanalı

Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Ajax ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş bugün İzmir ekibi Altay'a konuk olacak. Pek çok sakat oyuncunun bulunduğu Beşiktaş için bu maç bir hayli zorlu geçecek. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral depolamak istiyor. Peki, Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

ALTAY: Lis, Cebrail, Murat, İbrahim, Naderi, Thiam, Zeki, Kappel, Thaciano, Erhan, Bamba

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, N'Sakala, Serdar, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Gökhan Töre, Pjanic, Larin, Kenan Karaman

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlıların kadrosunda 16 oyuncu yer aldı.

Beşiktaş'ta, Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, N'Koudou, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi sakatlığı nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamazken, Rosier kırmızı kart cezalısı durumunda bulunuyor.

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Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
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