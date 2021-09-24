Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Ajax ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş bugün İzmir ekibi Altay'a konuk olacak. Pek çok sakat oyuncunun bulunduğu Beşiktaş için bu maç bir hayli zorlu geçecek. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral depolamak istiyor. Peki, Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?