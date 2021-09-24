Bankaların kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, bankaların kredi paketlerine olan ilgi ve talepleri de arttırmıştı. Bu noktada başta kamu bankaları olmak üzere pek çok özel banka uygun faizli kredi paketleri sunmuş ve sunmaya devam ediyor. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan kredi paketleri çokça tercih ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranlarında son durum...