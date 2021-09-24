Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.9.2021 12:45 Son Güncelleme: 24.9.2021 12:46

Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ekonomik sıkıntılarını veya ihtiyaçlarını karşılamak adına bankaların kredi paketlerine yöneliyor. Bu noktada başta devlet bankaları olmak üzere pek çok özel banka, uygun faizli kredi paketi sunuyor. Peki, bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere pek çok bankanın güncel kredi faiz oranları;

Bankaların kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, bankaların kredi paketlerine olan ilgi ve talepleri de arttırmıştı. Bu noktada başta kamu bankaları olmak üzere pek çok özel banka uygun faizli kredi paketleri sunmuş ve sunmaya devam ediyor. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan kredi paketleri çokça tercih ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranlarında son durum...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.50'den

İhtiyaç Kredisi: 1.55

Konut Kredisi: 1,37

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,63

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1,54

Ev kredisi: 1,38

İhtiyaç kredisi: 1,60'den başlıyor

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.37'den başlıyor

Taşıt kredisi: 1.62'den başlıyor

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Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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