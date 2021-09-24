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Giriş Tarihi: 24.9.2021 10:16

Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi olmak isteyen adaylar bekçi alımı başvuruları ile ilgili sorgulamalara devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu görevde hizmet etmek isteyen vatandaşlar belirli şartları göz önüne alarak başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yapılan son açıklamaya göre; en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartıyla 10 bin bekçi alımı yapılacağı bildirilmişti. Peki Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı ile ilgili son duyurular EGM ve PA adresinde yer alıyor. Henüz bekçi alımı başvurularına ilişkin tarih bilgisi gelmezken detaylı bilgi gelince haberimizdeki yerini alacaktır…

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
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