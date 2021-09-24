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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Belözoğlu Rize’ye

Belözoğlu Rize’ye

Bülent Uygun’u gönderen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile 10 maçlık teknik direktörlük tecrübesi olan eski milli futbolcu ile masada

Süper Lig'in 6. haftası sonunda 1 puanla sonuncu sırada yer alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrılmasından sonra teknik direktör arayışı da başladı. Karadeniz temsilcisinin en ciddi aday olarak Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığı da ifade edildi. Fenerbahçe 'den ayrıldıktan Lazio teknik direktörü Sarri'nin ekibi için adı anılan 41 yaşındaki çalıştırıcının da Rizespor'a sıcak baktığı belirtildi. Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili de açıklama yapan kulüp başkanı Tahir Kıran, "Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor" ifadesini kullandı. Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra futbolu bırakan ve sportif direktör olan Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un takımdan ayrılmasıyla koltuğu devralmış ve sarılacivertli ekibin başında 10 maç görev almıştı.

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