Belözoğlu Rize’ye

Bülent Uygun’u gönderen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile 10 maçlık teknik direktörlük tecrübesi olan eski milli futbolcu ile masada
Süper Lig'in 6. haftası sonunda 1 puanla sonuncu sırada yer alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrılmasından sonra teknik direktör arayışı da başladı. Karadeniz temsilcisinin en ciddi aday olarak Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığı da ifade edildi. Fenerbahçe 'den ayrıldıktan Lazioteknik direktörüSarri'nin ekibi içinadı anılan 41 yaşındakiçalıştırıcının daRizespor'a sıcak baktığıbelirtildi. Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili de açıklama yapan kulüp başkanı Tahir Kıran, "Okan Buruk sağlıknedeni ile bu seneçalışmayı düşünmüyor" ifadesini kullandı. Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra futbolu bırakan ve sportif direktör olan Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un takımdan ayrılmasıyla koltuğu devralmış ve sarılacivertliekibinbaşında 10 maç görevalmıştı.