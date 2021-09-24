Beşiktaş’ın en keskin virajı!

3-0 öne geçtiği Adana Demirspor maçını beraberlikle noktalayan ve bu karşılaşmada 3 oyuncusunu daha sakatlığa kurban veren Beşiktaş, bugün ligin formda ekiplerinden Altay'la İzmir'de kozlarını paylaşacak. Sahaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak olan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax sınavı öncesi moral bulmak istiyor.

Aksi bir durumda kriz ortamı daha da büyüyecek olan Kartal'da tek hedef galibiyet. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Domagoj Vida, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier takımdaki yerlerini alamayacak. Bu arada Cyle Larin'in de uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Kanadalı yıldız, kadroda Altay'a karşı oynayamayacak.

16 KİŞİ KALDI KİLİT İSİM ATİBA!

SÜPER Lig'de bugün karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Altay 18 sezon sonra birbirlerine rakip olacak. Eksikler nedeniyle Beşiktaş İzmir'e sadece 16 futbolcuyla gitti. Çekilen MR'ında önemli bir soruna rastlanmayan Atiba, oynaması durumunda stoperde görev yapacak. Aksi takdirde Josef mecburi olarak Montero'nun yanına çekilecek. Sağ bek N'Sakala'ya emanet edilirken, orta saha Pjanic-Oğuzhan ikilisiyle kurulacak.

MASKELİ 'BALO!'

Beşiktaş, Adana Demirspor maçıyla ilgili PFDK'ya yapılan sevklere tepki gösterdi. "Adalet yok, maskeli 'Balo' var" diyen siyahbeyazlılar, şu başlıklarla isyan etti: "Maçın olay ismi Balotelli'nin PFDK'ye sevk edilmemesi rahatsızlık oluşturmuştur. Maçın son atağında golü bulan Adana Demir'de Balotelli'nin Montero'ya yaptığı müdahalede faul verilmemiştir. Balotelli'nin kulübeye hareketi vardır. İlk golün geldiği frikikte barajı 9.15'ten uzak kurulmuştur.

ROSİER'İN TAPUSU ARTIK BEŞİKTAŞ'TA

BEŞİKTAŞ A.Ş., KAP'a Rosier ile ilgili bildirimde bulundu. Açıklamada, "Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ANTRENÖRLERIN HEPSİ PFDK'DA!

Beşiktaş-Adana Demir maçında yaşanan saha olayları nedeniyle iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca siyah-beyazlıların antrenörleri Murat Şahin, Ozan Köprülü, Hakan Çalışkan, Stefano Marrone, kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ve Erdal Erdem PFDK'ya gönderilen isimler oldu.