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Giriş Tarihi: 24.9.2021 14:06 Son Güncelleme: 24.9.2021 14:14

Bosna Hersek liginde skandal olay! Taraftarlar sahaya inerek hakemleri linç etmeye çalıştı...

Bosna Hersek liginde skandal olay! Taraftarlar sahaya inerek hakemleri linç etmeye çalıştı...

Bosna Hersek liginde skandal bir olay yaşandı. Velez Mostar - Borac Banja Luka arasında oynanan maçta yaşananlar geceye damga vurdu. Ev sahibi Velez Mostar'ın Borac takımına 2-0 yenilmesinin ardından hakemin hareketleri taraftarları sinirlendirdi ve yüzlerce taraftar sahaya inerek hakemleri linç etmeye çalıştı. İşte şoke eden olayın detayları ve o görüntüler...

Bosna Hersek Premier Lig'inde Velez Mostar ve Borac Banja Luka arasında oynanan lig maçında yaşananlar futbol gündemine damga vurdu.

ÖFKELİ MOSTAR TARAFTARLARI SAHAYA İNDİ

Maçın 31. dakikasında konuk ekip Vranjes'le öne geçerken konuk ekip, 81. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Velez Mostar'ın evinde Borac'a karşı 2-0 geriye düşmesinin ardından öfkelenen taraftarlar maçın bitmesini beklemeden sahaya indi. Velez taraftarları atılan 2. golden sonra öfkeden sahaya inerek hakemleri kovaladı.

3 HAKEMİN SEYAHAT ETTİĞİ ARAÇ ATEŞE VERİLDİ

Maçın hakeminin yaptığı bir harekete sinirlenen taraftarlar hakemleri sahaya içerisinde kovaladı. Bosna medyasına göre, taraftarlar maçın ardından Velez Mostar kentinde 3 hakemin seyahat ettiği otomobile saldırarak ateşe verdi.

HAKEM SALDIRIYA UĞRADI

Maçın orta hakemi Sabrija Topalovic kimliği belirsiz 5 taraftar tarafından saldırıya uğradı. Otomobile saldıran holiganlar daha sonra aracı ateşe verdiler. Polisler hala bu olayı yapan kişileri arıyor.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Borac Banja Luka'yı 3-0 hükmen galip ilan etti.

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Bosna Hersek liginde skandal olay! Taraftarlar sahaya inerek hakemleri linç etmeye çalıştı...
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