Canlı altın fiyatları verileri 24 Eylül 2021 Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları alış ve satış rakamları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, konu ile ilgili araştırmalarına başladılar. 24 Eylül Cuma bugün gram altın 493 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 599 liradan işlem görmektedir. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı rakamlar.