Güven bitti kayıplar geldi

Fatih Terim güvendiği isimlerden geri dönüş alamadı, sonrasındaki değişimler takımın güvenini sarstı. İlk 11’de 28 farklı oyuncuya şans verildi, uyum sorunu aşılamadı
Süper Lig'e son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim ile oyuncular arasındaki uyumsuzluğun bedeli ağır oldu. Terim, ideal kadrosunu bir türlü belirleyemedi. Lig ve Avrupa'da oynanan 13 maçta 13 farklı takımı sahaya süren İmparator, ilk 11'de toplam 28 isme şans verdi. İmparator'un güvenmediği ve sürekli değiştirdiği oyuncular kafa olarak kendilerini hazırlayamadı ve performansları vasatı aşamadı. Birçok futbolcu ocak ayında gönderileceğini düşünüyor. Mohamed, Diagne, Luyindama ve Babel'in kulüpteki geleceği belirsiz. Taylan ve Emre Kılınç hatayaptıkları anda kulübeye çekileceklerininfarkında. Florya'daki güvensizlikortamı sahaya yansıyınca kötü sonuçlarpeş peşe gelmeye başladı.
Bafetimbi Gomis sen olsan bari!
2017-18 sezonunda G.Saray'ı tek başına şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, gol attığında çalan 'Aleyna Tilki-Sen olsan bari' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Ligde 33 maçta 29 gol bulan Gomis'in boşluğu 3 sezon geçse de dolmadı. Fransız yıldızın yerine gelen Diagne 20, Falcao 19, Mitroglou1, Andone 2, Mostafa Mohamed 8 veHalil Dervişoğlu 3 gol atabildi.