Hafta sonu İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak? 25-26 Eylül trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek olan bazı etkinlik ve programlar dolayısıyla şehir trafiğini etkileyecek çeşitli yollar ulaşıma kapatılacak. Valilik tarafından ilan edilen trafiğe kapalı yollar ile İstanbul'da hafta sonu hangi yollar kapalı olacak sorusu yanıt buldu. İşte 25-26 Eylül trafiğe kapatılacak yollar, kapalı kalacakları saatler ve alternatif güzergahlar!

HAFTA SONU HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

İstanbul'da Cumartesi günü Darülaceze Başkanlığı Ek Hizmet Binası açılış programı, Kurtuluş Sokak Şenliği etkinliği, "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin Pazar günü yapılacak Bakırköy etabı gerçekleşecek. Etkinlikler nedeniyle, 25, 26 Eylül'de İstanbul'da belirli saatlerde bazı yollar trafiğe kapalı kalacak. Bu kapsamda, Cumartesi günü saat 12.00'den açılış programı sonuna kadar trafiğe kapatılacak yerler ve belirlenen alternatif yollar şöyle sıralandı: