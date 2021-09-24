Hangi ülkeler PCR testi istiyor, sürüntü testi - koronavirüs testi nerelerde zorunlu? İşte PCR testi zorunlu olan ülkeler tam listesi

ALMANYA

Almanya'ya gidecek 12 yaş ve üzeri kişilerin üç maddeden birini sağlaması gerekiyor.

Test kanıtı. Alınan düzenlenmiş negatif sonuçlu antijen ve PCR testleri Almanya'ya gidiş için yeterli. Ancak numunenin verilişinden Almanya'ya varışa kadar olan zaman diliminde, antijen testinde 48 saat, PCR testinde de 72 saatten fazla süre geçmemesi gerekiyor.

Aşı kanıtı. Almanya; Pfizer/BioNTech, Moderna veya AstraZeneca gibi aşıları kabul ederken son dozun uygulanmasının üzerinden en az 14 gün geçmesini şart koşuyor.

İyileşme kanıtı. Son maddeyse daha önceden koronavirüsü atlamış kişileri ilgilendiriyor. Covid-19 hastalığını geçirmiş kişilerin Almanya'ya seyahat edebilmeleri için en az 28 gün, en fazla 6 ay önce yapılmış pozitif PCR test raporlarını sunmaları yeterli oluyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)

ABD'de işler biraz daha farklı.

Aşılı olanlar: Aşı yaptırmış olan kişilerin ülkeye varışlarından itibaren 3 ila 5 gün arasında zaman diliminde test yaptırmaları ve belirti gösterip-göstermediklerini takip etmeleri isteniyor. Belirti göstermeleri halindeyse tekrar test yaptırarak karantinaya girmeleri kaçınılmaz bir senaryo olarak karşılarına çıkıyor.

Aşısızlar: Aşı olmayanlar ülkeye vardıktan sonra tekrar test yaptırarak 7 gün karantinada kalıyor. Tekrar test yaptırmak istemeyenlerin izolasyon süresi de 10 gün olarak öneriliyor.

İki yaş ve üzeri: Yolcuların kalkış saatinden en fazla 3 gün önce numunesi alınmış negatif PCR veya antijen testi sonucuna sahip olmaları gerekiyor.

Koronavirüsü geçirmişler: Hastalığı daha öncede atlatan kişilerinse, son 90 gün içerisinde alınmış PCR veya antijen testi sonucuna ek olarak seyahate uygun olduklarını belirten imzalı bir belgeye sahip olmaları gerekiyor. Kişi eğer 90 günü aştıysa tekrar negatif sonuçlu bir belge almak durumunda kalıyor.

Ülke kurallarınca, kişilerin tam olarak aşılanmış sayılabilmeleri için Pfizer/BioNTech veya Moderna aşılarından 2 doz ya da Johnson & Johnson aşısından 1 doz yaptırmaları gerekiyor. Sinovac ve AstraZeneca aşısını yaptıranlar ülkede tam aşılı sayılmıyor.

İNGİLTERE

Hürriyet'in haberine göre, Mayıs ayından bu yana Türkiye'yi "yüksek riskli ülke" kategorisinde tutan İngiltere, yeni bir karar aldı ve Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı.

Yeni karara göre İngiltere'de aşılananlar veya İngiltere'nin aşı programlarını uyguladığı ülkelerde aşılananlar İngiltere'de karantinadan muaf sayılacak.

Ancak Türkiye'de aşılananlar, aşıları her ne olursa olsun 10 günlük ev karantinasına girmek zorunda. (Otel maliyeti artık yok)

Aynı zamanda ülkeye girişlerde seyahatten 72 saat öncesinde yapılmış bir PCR testi gerekiyor.