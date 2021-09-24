Süper Lig'in ilk 6 haftası geride kalırken Galatasaray'ın 6 puanla 11. sırada olması taraftarını üzdü. Teknik direktör Fatih Terim eleştirilerin hedefindeki isim olurken kadro tercihinden, takım içindeki değişimlere birçok konu tartışılır hale geldi. 'En gözü kara Fatih Terimciler bile seni savunamaz hale geldiler.' diyen Hıncal Uluç, deneyimli teknik adamı eleştiri yağmuruna tuttu.
HINCAL ULUÇ: NETİCELER DOĞRU, FATİH TERİM YANLIŞ!
"Galatasaraylılar bilmelidir ki, biz doğru yoldayız, neticeler yanlış" diyor, ekranda gördüğüm Fatih Hocam.. Ama sadece Galatasaraylılar değil, dünya biliyor ki, tam tersi...
"Sorumlu olan benim" diye kabadayılık ettikten sonra, suçun tümünü birer birer futbolculara atarak konuşan Terim'e artık inanan kalmadı..
Maçtan sonra, ekranlara da baktım. Konuşan herkes tek suçlu olarak Fatih Terim'i gösteriyor artık, hem de her konuda. İdmandan maça, futbolla ilgili her konuda suçlanıyor artık Fatih..
Hepsinin ortak eleştirilerinin başında şu var..
"Formalar adaletsiz dağıtılıyor..."
Aynen öyle.. Terim, formaları tamamen kişisel sempati ve antipatileri ile dağıtıyor. Bu yüzden de hiçbir futbolcuya, özellikle de gençlere hiç güven vermiyor.
Haftalar evvel yazmıştım bunu manşetten Hocam ve demiştim ki..
"Bu futbolcular senin için oynamaz!"
Oynamıyorlar işte Hocam.. Sana güvenmedikleri için, sen formayı adil dağıtmadığın için oynamıyorlar. Antrenman yanlış, sistem yanlış, her şey yanlış o ayrı..
"19 şut attık. 2 isabet olur mu?" diyorsun..
Daha geçen yazımda sormuştum, "Şut antrenmanı yapıyor musun?" diye. Kapalı idmanlarında ne yaptığını bilen yok. Ama oynanan futbol hiçbir şey yapmadığını gösteriyor..
9 korner atıyorsun. Bir korner oyunun yok, mesela..
Seni gayet iyi analiz eden (Ki bu zor değil. Her maç ayni yanlış oyunu oynuyorsun çünkü)
Hikmet Karaman'ın takımı Kayseri, üç pasta kalenin önünde gol pozisyonuna girecek kadar hızlı ve doğru oynarken, sen 7 pasta ancak santraya geliyorsun, yıllardır.. Çok iyi top çıkarıyormuşsun gibi Muslera topu önündeki stopere atıyor hep. Bunu bilen rakip orada top çaldı mı, al başına belayı.
Bu Muslera'ya santradan geri pas atma yanlışın da değişmedi.
Bu aptal pasların kaptırılması yüzünden maç nerdeyse 5 olacaktı.
"Rakibi analiz etmemiş" diyor eleştirmenler ekranda..
Sen kendi takımını analiz etmemişsin.
Etsen senelerdir ayni hatalarla oynamakta ısrar etmez, bir yanlışı düzeltirdin hiç değilse..
Yazıyı uzatmaya gerek yok Hocam..
Bin defa yazdıklarımı tekrar etmeme de gerek yok, sen her maç ayni yanlışları tekrar ediyorsun diye..
Ama artık, medyadaki en koyu, en gözü kara Fatihçiler bile seni savunamaz hale geldiler..
Önce Euro 2016 Milli Takım bozgunu yıktı seni Hocam.. Suçu futbolculara yüklediğin için, Türk oyunculardan nefret ettin. Sahaya yedekleri dahil tümü yabancı kadrolarla çıkmaya başladın. Toparlanır gibi oluyordun ki, Alaçatı krizini yaşadın, kafan iyice dağıldı. O gün bugün kendine gelemedin Hocam..
Gelemediğini bildiğin için, "Biz gelecek 10 yılın takımını yapıyoruz" diye kendine nerdeyse ömürlük bir süre tanıdın.. Seni değiştirmeye karar veren Mustafa Cengiz'i "düşman" ilan ederek bir Galatasaray Başkanı'na "düşman" diyen ilk teknik direktör olarak tarihe geçtin..
Ne yazık ki, genç ve yeni Başkan Burak Elmas, daha 20'lerin altında bir çocuk/ delikanlı iken yaşadı 1999/2000 sezonunu..
UEFA Ligi'nin her maçında kafile ile beraberdik, gazeteciler ve taraftar gurubu..
O Galatasaray'a ve yaratıcısı Fatih Terim'e herkes hayrandı.
Genç Burak nerdeyse taptı tabii.. Ve aklında hep o Fatih olduğu için, seçildiğinin ertesi günü, biten sözleşmeni, hem de yüzde 100 zamla 3 yıl uzattı.
İşte sonuç!.
"Ben pes etmem" diyorsun Hocam..
Ama Galatasaray camiası "Pes" diyor sana Hocam..
Pes!.