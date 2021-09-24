Aynen öyle.. Terim, formaları tamamen kişisel sempati ve antipatileri ile dağıtıyor. Bu yüzden de hiçbir futbolcuya, özellikle de gençlere hiç güven vermiyor.

Haftalar evvel yazmıştım bunu manşetten Hocam ve demiştim ki..

"Bu futbolcular senin için oynamaz!"

Oynamıyorlar işte Hocam.. Sana güvenmedikleri için, sen formayı adil dağıtmadığın için oynamıyorlar. Antrenman yanlış, sistem yanlış, her şey yanlış o ayrı..