Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri: 'Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...'
Giriş Tarihi: 24.9.2021 10:43 Son Güncelleme: 24.9.2021 10:43

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri: 'Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...'

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası Ocak ayını işaret etti. Sabah Gazetesi Hıncal Uluç, 'Neticeler doğru, Fatih Terim yanlış!' başlıklı yazısında tecrübeli teknik adamın formayı tamamen kişisel sempati ve antipatilerine göre dağıttını söyledi.

Süper Lig'in ilk 6 haftası geride kalırken Galatasaray'ın 6 puanla 11. sırada olması taraftarını üzdü. Teknik direktör Fatih Terim eleştirilerin hedefindeki isim olurken kadro tercihinden, takım içindeki değişimlere birçok konu tartışılır hale geldi. 'En gözü kara Fatih Terimciler bile seni savunamaz hale geldiler.' diyen Hıncal Uluç, deneyimli teknik adamı eleştiri yağmuruna tuttu.

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

HINCAL ULUÇ: NETİCELER DOĞRU, FATİH TERİM YANLIŞ!

"Galatasaraylılar bilmelidir ki, biz doğru yoldayız, neticeler yanlış" diyor, ekranda gördüğüm Fatih Hocam.. Ama sadece Galatasaraylılar değil, dünya biliyor ki, tam tersi...

"Sorumlu olan benim" diye kabadayılık ettikten sonra, suçun tümünü birer birer futbolculara atarak konuşan Terim'e artık inanan kalmadı..

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

Maçtan sonra, ekranlara da baktım. Konuşan herkes tek suçlu olarak Fatih Terim'i gösteriyor artık, hem de her konuda. İdmandan maça, futbolla ilgili her konuda suçlanıyor artık Fatih..

Hepsinin ortak eleştirilerinin başında şu var..

"Formalar adaletsiz dağıtılıyor..."

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

Aynen öyle.. Terim, formaları tamamen kişisel sempati ve antipatileri ile dağıtıyor. Bu yüzden de hiçbir futbolcuya, özellikle de gençlere hiç güven vermiyor.

Haftalar evvel yazmıştım bunu manşetten Hocam ve demiştim ki..

"Bu futbolcular senin için oynamaz!"

Oynamıyorlar işte Hocam.. Sana güvenmedikleri için, sen formayı adil dağıtmadığın için oynamıyorlar. Antrenman yanlış, sistem yanlış, her şey yanlış o ayrı..

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

"19 şut attık. 2 isabet olur mu?" diyorsun..

Daha geçen yazımda sormuştum, "Şut antrenmanı yapıyor musun?" diye. Kapalı idmanlarında ne yaptığını bilen yok. Ama oynanan futbol hiçbir şey yapmadığını gösteriyor..

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

9 korner atıyorsun. Bir korner oyunun yok, mesela..

Seni gayet iyi analiz eden (Ki bu zor değil. Her maç ayni yanlış oyunu oynuyorsun çünkü)

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

Hikmet Karaman'ın takımı Kayseri, üç pasta kalenin önünde gol pozisyonuna girecek kadar hızlı ve doğru oynarken, sen 7 pasta ancak santraya geliyorsun, yıllardır.. Çok iyi top çıkarıyormuşsun gibi Muslera topu önündeki stopere atıyor hep. Bunu bilen rakip orada top çaldı mı, al başına belayı.

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

Bu Muslera'ya santradan geri pas atma yanlışın da değişmedi.

Bu aptal pasların kaptırılması yüzünden maç nerdeyse 5 olacaktı.

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

"Rakibi analiz etmemiş" diyor eleştirmenler ekranda..

Sen kendi takımını analiz etmemişsin.

Etsen senelerdir ayni hatalarla oynamakta ısrar etmez, bir yanlışı düzeltirdin hiç değilse..

Yazıyı uzatmaya gerek yok Hocam..

Bin defa yazdıklarımı tekrar etmeme de gerek yok, sen her maç ayni yanlışları tekrar ediyorsun diye..

Ama artık, medyadaki en koyu, en gözü kara Fatihçiler bile seni savunamaz hale geldiler..

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

Önce Euro 2016 Milli Takım bozgunu yıktı seni Hocam.. Suçu futbolculara yüklediğin için, Türk oyunculardan nefret ettin. Sahaya yedekleri dahil tümü yabancı kadrolarla çıkmaya başladın. Toparlanır gibi oluyordun ki, Alaçatı krizini yaşadın, kafan iyice dağıldı. O gün bugün kendine gelemedin Hocam..

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

Gelemediğini bildiğin için, "Biz gelecek 10 yılın takımını yapıyoruz" diye kendine nerdeyse ömürlük bir süre tanıdın.. Seni değiştirmeye karar veren Mustafa Cengiz'i "düşman" ilan ederek bir Galatasaray Başkanı'na "düşman" diyen ilk teknik direktör olarak tarihe geçtin..

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

Ne yazık ki, genç ve yeni Başkan Burak Elmas, daha 20'lerin altında bir çocuk/ delikanlı iken yaşadı 1999/2000 sezonunu..
UEFA Ligi'nin her maçında kafile ile beraberdik, gazeteciler ve taraftar gurubu..

O Galatasaray'a ve yaratıcısı Fatih Terim'e herkes hayrandı.

Genç Burak nerdeyse taptı tabii.. Ve aklında hep o Fatih olduğu için, seçildiğinin ertesi günü, biten sözleşmeni, hem de yüzde 100 zamla 3 yıl uzattı.

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri: ’Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...’

İşte sonuç!.

"Ben pes etmem" diyorsun Hocam..

Ama Galatasaray camiası "Pes" diyor sana Hocam..

Pes!.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Okullar kapanacak mı ve online eğitim kararı alındı mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 5 zincir markete operasyon! ABD ve anlaşmalar...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a çok sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor
Yerli aşı Turkovac için son dakika haberi: Çok az kaldı
Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! Hakaretlerden sonra suç duyurusu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri: 'Artık PES hocam! En koyu Terimciler bile...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA