Kasapoğlu: Bizi gururla temsil ettiniz

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden F.Bahçeli sporcular için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı organizasyonda F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve sporcular yer aldı. Kasapoğlu, "Sporcularımız kendilerinegüvenen 84 milyonu hiçbir şekilde mahcupetmedi. Madalya alsın ya da almasın, olimpiyatlardaduruşlarıyla ve inançlarıyla bizi gururlatemsil ettiler" diyerek sporculara teşekkür etti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise "Sporu çok seven ve destekleyen bir nevi sporcularla aynı ruhu ve heyecanı paylaşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizlere verilen destek için teşekkür ediyorum" dedi.