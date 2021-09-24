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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Kasapoğlu: Bizi gururla temsil ettiniz

Kasapoğlu: Bizi gururla temsil ettiniz
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden F.Bahçeli sporcular için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı organizasyonda F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve sporcular yer aldı. Kasapoğlu, "Sporcularımız kendilerine güvenen 84 milyonu hiçbir şekilde mahcup etmedi. Madalya alsın ya da almasın, olimpiyatlarda duruşlarıyla ve inançlarıyla bizi gururla temsil ettiler" diyerek sporculara teşekkür etti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise "Sporu çok seven ve destekleyen bir nevi sporcularla aynı ruhu ve heyecanı paylaşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizlere verilen destek için teşekkür ediyorum" dedi.

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Kasapoğlu: Bizi gururla temsil ettiniz
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