Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hikayesi ne? Rezzan’ın hastalığı ne? Kırmızı Oda Rezzan’ın gerçek adı ve hayatı

Geçirdiği ağır psikolojik ataklar sebebiyle diziyi takip edenlerin gündemine oturan Rezzan karakteri; Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hikayesi ne? Rezzan'ın hastalığı ne sorularıyla inceleme konusu haline geldi. Kırmızı Oda Rezzan'ın gerçek adı ve hayatı da ünlü oyuncu Nihal Yalçın hakkında merak edilenler arasında yer aldı. İşte karakter ve oyuncuyla ilgili merak edilenler.
KIRMIZI ODA REZZAN'IN HASTALIĞI NE?
Seslere karşı takıntılı olan, içindeki sesin onunla konuştuğunu iddia eden, ani hareketlere büyük tepki gösteren Rezzan cinlerin kendisini kontrol ettiğine inanıyor. Ağır ataklar geçiren Rezzan'ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer'in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor.
REZZAN'IN HİKAYESİ NE?
Madalyonun İçi isimli kitaptan uyarlanan dizide Rezzan'ın hikayesinin "Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı tahmin ediliyor. Kitaptaki bu bölüme göre, Rezzan'ın hastalığında büyük pay annesine ait. Annesi de şizofreni hastası olan Rezzan'ın bir ablası var, ancak henüz dizide yer almayan ablası, kitapta annesinin baskılarına dayanamayarak intihar ediyor.
GERÇEKTE KIRMIZI ODA REZZAN KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Rezzan'a Nihal Yalçın hayat veriyor. Nihal Yalçın 40 yaşındadır. 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın ailesi Alevi ve Zaza kökenlidir. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın bir erkek ve üç kız kardeşi var.
NİHAL YALÇIN KİMDİR?
Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamladı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Fakat tiyatroyu bir süre önce bıraktı.
2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakteri ile beyaz perdeye adım atan Nihal Yalçın, 2009'da Ay Lav Yu adlı filmde 'Rukiye' karakterini canlandırdı. Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda "Meryem" rolünde izleyicinin karşısına çıktı.
Son olarak Jale Atabey'in yönettiği ve Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.