Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hikayesi ne? Rezzan’ın hastalığı ne? Kırmızı Oda Rezzan’ın gerçek adı ve hayatı

Geçirdiği ağır psikolojik ataklar sebebiyle diziyi takip edenlerin gündemine oturan Rezzan karakteri; Kırmızı Oda Rezzan kimdir, hikayesi ne? Rezzan'ın hastalığı ne sorularıyla inceleme konusu haline geldi. Kırmızı Oda Rezzan'ın gerçek adı ve hayatı da ünlü oyuncu Nihal Yalçın hakkında merak edilenler arasında yer aldı. İşte karakter ve oyuncuyla ilgili merak edilenler.

KIRMIZI ODA REZZAN'IN HASTALIĞI NE?

Seslere karşı takıntılı olan, içindeki sesin onunla konuştuğunu iddia eden, ani hareketlere büyük tepki gösteren Rezzan cinlerin kendisini kontrol ettiğine inanıyor. Ağır ataklar geçiren Rezzan'ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer'in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor.