Son dakika haberleri... Merkez Bankası'nın PPK Toplantısı yapıldı ve faiz kararı son dakika olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay alınan kararda, faiz sabit bırakılırken Eylül ayı için de aynı kararın alınacağı öngörülüyordu. TCMB PPK Toplantısı 14.00'de biterken Eylül ayı MB faiz kararı da kamuoyu ile paylaşıldı. Merkez Bankası, alınan kararla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Böylelikle, faizler düştü mü yükseldi mi sorusu da netlik kazandı.

MERKEZ BANKASI MB FAİZ KARARI NE OLDU? | FAİZLER DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin alınan kararlar paylaşıldı. Peki, Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı ne oldu? Faizler arttı mı yoksa düştü mü?

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...