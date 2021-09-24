Yeni eğitim-öğretim dönemi 6 Eylül itibariyle başlarken, bu yıl öğrenciler okullarda yüz yüze eğitim görüyor. Uzun bir aradan sonra haftanın 5 günü okulların yolunu tutan öğrenciler, artan vaka sayıları ile birlikte, Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim edecek mi gibi sorulara yanıt arıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer yaptığı açıklamada, okullar uzaktan mı devam edecek, online eğitim kararı alındı mı gibi soruların hepsine yanıt verdi.

MEB ÖZER AÇIKLADI - OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Hem Mahmut Özer hem de Fahrettin Koca okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki Bakan da yaptığı açıklamalarda okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair bir noktaya dikkat çekti. Peki, okullar kapanacak mı, son durum nedir? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi ve online eğitim kararı alındı mı?

İşte, okullarda yüz yüze eğitime dair son gelişmeler