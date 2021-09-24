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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Rossi: Lig zor, daha fazla çalışmalıyız!

Rossi: Lig zor, daha fazla çalışmalıyız!
F.Bahçe formasını ilk kez giyen Miguel Crespo, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi. Portekizli oyuncu "Hayatımda unutamayacağım günlerden biri olacak. Büyük Fenerbahçe için ilk kez forma giydim" diyerek taraftara da teşekkür etti. Uruguaylı Diego Rossi ise şunları söyledi: "Biz her zaman kazanmak istiyoruz, sahaya 3 puan için çıkıyoruz. Takımıma katkıda bulunmak çok güzel. Burası çok çekişmeli ve zor lig. Bunun için takım olarak çok fazla çalışmalıyız. Ben de her geçen gün arkadaşlarıma daha çok katkı yapmak istiyorum."

ISITICI ALEV ALDI
MAÇIN ilk yarısında stadın üst kısmında bulunan ısıtıcılardan biri alev aldı. Sonrasında başkan Ali Koç durumu yakından izlerken kısa sürede görevliler müdahale ederek tehlikeyi büyümeden önledi.

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Rossi: Lig zor, daha fazla çalışmalıyız!
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