SON DAKİKA | 24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! 24 Eylül korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Ülkemizde ve dünyada etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin corona virüsü son dakika başlığı altındaki haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgının ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü son durum tablosu verilerine göre, bugün koronavirüs testi yaptıran 27 bin 197 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye vaka-vefat rakamları merak edilerek Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.
24 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 27 bin 197
VEFAT SAYISI: 221
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 458
VAKA SAYISI: 27 bin 844
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 267
VAKA SAYISI: 28 bin 168
VEFAT SAYISI: 242
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 096
VAKA SAYISI: 29 bin 338
VEFAT SAYISI: 260
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 361
VAKA SAYISI: 27 bin 688
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949