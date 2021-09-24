Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Kötü gidiş sonrası fatura o yıldızlara çıktı! Ocak ayında sürprizler var Gomis...
Giriş Tarihi: 24.9.2021 14:14 Son Güncelleme: 24.9.2021 14:16

Son dakika haberi: Kötü gidiş sonrası fatura o yıldızlara çıktı! Ocak ayında sürprizler var Gomis...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...
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Aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de bu sezon ilk iki hafta oynadığı Giresunspor ve Hatayspor maçları dışında maç kazanamayan Galatasaray, son dört maçını da kazanamadı. Takımdaki birçok futbolcu Ocak ayında gönderileceğini düşünüyor. İşte Fatih Terim'in kararı ve dikkat çeken Gomis ayrıntısı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bu sezon çok güvendiği isimlerden beklediği geri dönüşü alamadı. Takım içindeki değişimler dengeleri sarstı. Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Fatih Terim, dört oyuncu hakkında raporunu yönetime iletti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

SON DAKİKA: 4 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ! FATİH TERİM...

Geçen sezon şampiyonluğu bir gol averajıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, iyi başladığı ilk iki maçın ardından adeta çöküş dönemine girdi. İdeal kadro bir türlü belirlenemeyince 13 maçta 13 farklı takım sahaya çıktı.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

Süper Lig'in 3. haftasında 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın hatası sonrası kayıp yaşamıştı.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

Ardından Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, yine 2-0 öne geçti. İlk yarının bitmesine kısa süre kala Trabzonspor'da Cornelius'un golü geldi ve iki takım devreye 2-1 ile gitti.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

İkinci yarı Trabzonspor'un baskısı geldi ve Nwakaeme sahneye çıkarak durumu 2-2'ye getirdi. Beraberlikten sonra konstantrasyonu bozulan sarı kırmızılılar pozisyona giremedi.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

Lazio galibiyetinin ardından Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray, maç boyunca pozisyona girmekte zorlandı. Candeias'ın son dakikalardaki golüyle 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ilk yenilgisini tattı.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

Fatih Terim, rotasyon yapmadığı konusundaki eleştirilerine maç sonunda cevap vererek 'Rotasyon yapmayı düşündüm, keşke yapsaymışım.' dedi.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

Fatih Terim, Alanya maçında yapmadığı rotasyonu bu kez Kayserispor deplasmanında yaptı. Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu gibi isimler Kayseri'ye götürülmedi. Galatasaray uzun süre mahkum oynadığı maçı 3-0 kaybetti.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

Amatör bir penaltı yaptıran DeAndre Yedlin, eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Süper Lig'e son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim ile oyuncular arasındaki uyumsuzluğun bedeli ağır oldu.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

TERİM İLK 11'DE TOPLAM 28 İSME ŞANS VERDİ

Terim, ideal kadrosunu bir türlü belirleyemedi. Lig ve Avrupa'da oynanan 13 maçta 13 farklı takımı sahaya süren İmparator, ilk 11'de toplam 28 isme şans verdi. İmparator'un güvenmediği ve sürekli değiştirdiği oyuncular kafa olarak kendilerini hazırlayamadı ve performansları vasatı aşamadı.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

OCAK AYINDA GÖNDERİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR!

Birçok futbolcu ocak ayında gönderileceğini düşünüyor. Mohamed, Diagne, Luyindama ve Babel'in kulüpteki geleceği belirsiz. Taylan ve Emre Kılınç hata yaptıkları anda kulübeye çekileceklerinin farkında.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

Florya'daki güvensizlik ortamı sahaya yansıyınca kötü sonuçlar peş peşe gelmeye başladı.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

BÜTÜN FORVETLER BİR GOMİS ETMEDİ!

2017-18 sezonunda G.Saray'ı tek başına şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, gol attığında çalan 'Aleyna Tilki-Sen olsan bari' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

Ligde 33 maçta 29 gol bulan Gomis'in boşluğu 3 sezon geçse de dolmadı.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

Fransız yıldızın yerine gelen Diagne 20, Falcao 19, Mitroglou 1, Andone 2, Mostafa Mohamed 8 ve Halil Dervişoğlu 3 gol atabildi.

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Son dakika haberi: Kötü gidiş sonrası fatura o yıldızlara çıktı! Ocak ayında sürprizler var Gomis...
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