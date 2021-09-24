Son dakika: Kötü gidiş sonrası fatura onlara çıktı! Fatih Terim o futbolcuları gözden çıkardı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bu sezon çok güvendiği isimlerden beklediği geri dönüşü alamadı. Takım içindeki değişimler dengeleri sarstı. Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Fatih Terim, dört oyuncu hakkında raporunu yönetime iletti. İşte son dakika haberinin detayları...
Geçen sezon şampiyonluğu bir gol averajıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, iyi başladığı ilk iki maçın ardından adeta çöküş dönemine girdi. İdeal kadro bir türlü belirlenemeyince 13 maçta 13 farklı takım sahaya çıktı.
Süper Lig'in 3. haftasında 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın hatası sonrası kayıp yaşamıştı.
Ardından Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, yine 2-0 öne geçti. İlk yarının bitmesine kısa süre kala Trabzonspor'da Cornelius'un golü geldi ve iki takım devreye 2-1 ile gitti.
İkinci yarı Trabzonspor'un baskısı geldi ve Nwakaeme sahneye çıkarak durumu 2-2'ye getirdi. Beraberlikten sonra konstantrasyonu bozulan sarı kırmızılılar pozisyona giremedi.
Lazio galibiyetinin ardından Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray, maç boyunca pozisyona girmekte zorlandı. Candeias'ın son dakikalardaki golüyle 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ilk yenilgisini tattı.
Fatih Terim, rotasyon yapmadığı konusundaki eleştirilerine maç sonunda cevap vererek 'Rotasyon yapmayı düşündüm, keşke yapsaymışım.' dedi.
Fatih Terim, Alanya maçında yapmadığı rotasyonu bu kez Kayserispor deplasmanında yaptı. Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu gibi isimler Kayseri'ye götürülmedi. Galatasaray uzun süre mahkum oynadığı maçı 3-0 kaybetti.
Amatör bir penaltı yaptıran DeAndre Yedlin, eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Süper Lig'e son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim ile oyuncular arasındaki uyumsuzluğun bedeli ağır oldu.
TERİM İLK 11'DE TOPLAM 28 İSME ŞANS VERDİ
Terim, ideal kadrosunu bir türlü belirleyemedi. Lig ve Avrupa'da oynanan 13 maçta 13 farklı takımı sahaya süren İmparator, ilk 11'de toplam 28 isme şans verdi. İmparator'un güvenmediği ve sürekli değiştirdiği oyuncular kafa olarak kendilerini hazırlayamadı ve performansları vasatı aşamadı.
OCAK AYINDA GÖNDERİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR!
Birçok futbolcu ocak ayında gönderileceğini düşünüyor. Mohamed, Diagne, Luyindama ve Babel'in kulüpteki geleceği belirsiz. Taylan ve Emre Kılınç hata yaptıkları anda kulübeye çekileceklerinin farkında.
Florya'daki güvensizlik ortamı sahaya yansıyınca kötü sonuçlar peş peşe gelmeye başladı.
BÜTÜN FORVETLER BİR GOMİS ETMEDİ!
2017-18 sezonunda G.Saray'ı tek başına şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, gol attığında çalan 'Aleyna Tilki-Sen olsan bari' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı.
Ligde 33 maçta 29 gol bulan Gomis'in boşluğu 3 sezon geçse de dolmadı.
Fransız yıldızın yerine gelen Diagne 20, Falcao 19, Mitroglou 1, Andone 2, Mostafa Mohamed 8 ve Halil Dervişoğlu 3 gol atabildi.