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Giriş Tarihi: 24.9.2021 18:54 Son Güncelleme: 24.9.2021 19:09

Son dakika: Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan olay sözler: "Galatasaray'ı Rize'ye gömmemiz lazım"

Son dakika: Rizespor Başkanı Tahir Kıran’dan olay sözler: Galatasaray’ı Rize’ye gömmemiz lazım

Son dakika haberleri: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Tahir Kıran, "Malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım..." ifadelerini kullandı. İşte Tahir Kıran'ın Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Emre Belözoğlu hakkındaki çarpıcı açıklamaları...

Oğulcan Çağlayan transferi konusunda Galatasaray ile yaşadıkları problem yüzünden açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Tahir Kıran çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEN ONURUMU ORTAYA KOYDUM"

Bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran şunları söyledi: "Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum. Kimseye yedirtmem. Ben dümenleri yemem. Beni tek üzen hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Ben adalet istiyorum. Maçların sonuçlarını hakemler belirlememli, futbolcular belirlemeli."

"O MALUM TAKIMI GÖMMEMİZ LAZIM"

Lig'de 3 Ekim'de Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuşan Tahir Kıran, "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım... O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım. Her zaman soyunma odasına gitmem ama gereken maçlarda soynuma odasına gideceğim..." dedi.

"ADAM RİZELİ OLDUĞU HALDE GELMEK İSTEMEDİ"

Ankara Keçiörengücü'den Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan Tahir Kıran, "Barış ile Galatasaray'dan önce ilgilendik. 3 milyon euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz "Rize'ye gelmem" dedi. Adam Rizeli olduğu halde Rize'ye gelmem dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?" açıklamasını yaptı.

"EMRE BELÖZOĞLU'NU ALMAM!"

Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun'la yolların ayrılmasından sonra gündeme Emre Belözoğlu gelmişti. Bu konuyla da ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Tahir Kıran, "Emre Belözoğlu'nu almam! Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam." dedi.

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Son dakika: Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan olay sözler: "Galatasaray'ı Rize'ye gömmemiz lazım"
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