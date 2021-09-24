Son dakika: Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan olay sözler: "Galatasaray'ı Rize'ye gömmemiz lazım"

Oğulcan Çağlayan transferi konusunda Galatasaray ile yaşadıkları problem yüzünden açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Tahir Kıran çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BEN ONURUMU ORTAYA KOYDUM"
Bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran şunları söyledi: "Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum. Kimseye yedirtmem. Ben dümenleri yemem. Beni tek üzen hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Ben adalet istiyorum. Maçların sonuçlarını hakemler belirlememli, futbolcular belirlemeli."
"O MALUM TAKIMI GÖMMEMİZ LAZIM"
Lig'de 3 Ekim'de Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuşan Tahir Kıran, "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım... O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım. Her zaman soyunma odasına gitmem ama gereken maçlarda soynuma odasına gideceğim..." dedi.
"ADAM RİZELİ OLDUĞU HALDE GELMEK İSTEMEDİ"
Ankara Keçiörengücü'den Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan Tahir Kıran, "Barış ile Galatasaray'dan önce ilgilendik. 3 milyon euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz "Rize'ye gelmem" dedi. Adam Rizeli olduğu halde Rize'ye gelmem dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?" açıklamasını yaptı.
"EMRE BELÖZOĞLU'NU ALMAM!"
Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun'la yolların ayrılmasından sonra gündeme Emre Belözoğlu gelmişti. Bu konuyla da ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Tahir Kıran, "Emre Belözoğlu'nu almam! Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam." dedi.