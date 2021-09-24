Son dakika: Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan olay sözler: "Galatasaray'ı Rize'ye gömmemiz lazım"

"ADAM RİZELİ OLDUĞU HALDE GELMEK İSTEMEDİ"

Ankara Keçiörengücü'den Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan Tahir Kıran, "Barış ile Galatasaray'dan önce ilgilendik. 3 milyon euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz "Rize'ye gelmem" dedi. Adam Rizeli olduğu halde Rize'ye gelmem dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?" açıklamasını yaptı.