Son depremler listesi 24 Eylül Cuma: En son nerede, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu? Kandilli ve AFAD duyurdu!

Son depremler listesi, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. En son merkez üssü Yalova'da meydana gelen depremin ardından 24 Eylül Cuma bugün ise Adıyaman, Hatay, Çorum, Çanakkale gibi bölgelerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. Bu kapsamda, "En son nerede, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu?" sorularına yanıt aranırken son depremler listesi bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gün içerisinde Çanakkale, Malatya, Hatay, Çorum, Aksaray'da şiddetleri 1.1 ila 3.5 arasında artçı sarsıntılar meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.24 07:14:29 37.5167 38.4465 6.3 -.- 1.6 -.- KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2021.09.24 07:11:33 38.1473 23.2158 5.0 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.09.24 06:43:00 40.3677 27.0020 5.0 -.- 1.1 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.09.24 06:35:51 36.4748 27.2882 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 06:21:26 36.4902 27.2058 2.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 06:20:09 41.1282 33.8962 5.0 -.- 2.6 -.- KOSEOGLU-(KASTAMONU) İlksel
2021.09.24 05:53:42 37.9327 27.2367 7.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.24 05:49:13 36.4243 27.2228 2.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 05:38:58 37.9897 37.7372 13.6 -.- 1.8 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2021.09.24 04:24:14 35.1928 25.2633 5.4 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 03:50:55 36.3300 36.0003 3.8 -.- 1.6 -.- KARAGOZ-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2021.09.24 03:01:39 35.3258 27.8950 8.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.24 02:58:48 36.4482 27.1897 4.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 02:43:32 37.8535 29.4352 18.0 -.- 1.2 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.09.24 02:38:05 38.5490 33.9290 5.3 -.- 1.4 -.- SAPMAZ-(AKSARAY) İlksel
2021.09.24 02:22:40 40.1112 34.8368 9.2 -.- 1.5 -.- BUYUKSOGUTOZU-ALACA (CORUM) İlksel
2021.09.24 01:52:03 36.5088 27.2862 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 01:36:59 36.4837 27.1762 5.4 -.- 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.24 00:28:10 40.3212 26.9612 8.2 -.- 1.6 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.09.24 00:26:01 36.3810 27.1085 23.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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