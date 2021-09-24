Son depremler listesi 24 Eylül Cuma: En son nerede, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu? Kandilli ve AFAD duyurdu!

Son depremler listesi, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. En son merkez üssü Yalova'da meydana gelen depremin ardından 24 Eylül Cuma bugün ise Adıyaman, Hatay, Çorum, Çanakkale gibi bölgelerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. Bu kapsamda, "En son nerede, ne zaman ve saat kaçta deprem oldu?" sorularına yanıt aranırken son depremler listesi bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.