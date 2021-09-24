Suç duyurusu ve özür!

BEŞİKTAŞ, şarkıcı Serdar Ortaç'a Adana Demirspor maçıyla ilgili sahnedeki hareketlerive kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusundabulundu. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak "Bir organizasyon sırasında, camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır" açıklaması geldi. Ortaç ise gelen tepkiler üzerine hesabından yayınladığı özür videosunda, "Adana'yı gaza getireyim derken öbürtarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır.Sergen en az 30 senelik arkadaşım.Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok, artık laf ağızdan çık tı. Adana da Beşiktaş da beni affetsin" ifadelerini kullandı.