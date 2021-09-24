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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Suç duyurusu ve özür!

Suç duyurusu ve özür!
BEŞİKTAŞ, şarkıcı Serdar Ortaç'a Adana Demirspor maçıyla ilgili sahnedeki hareketleri ve kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak "Bir organizasyon sırasında, camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır" açıklaması geldi. Ortaç ise gelen tepkiler üzerine hesabından yayınladığı özür videosunda, "Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen en az 30 senelik arkadaşım. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok, artık laf ağızdan çık tı. Adana da Beşiktaş da beni affetsin" ifadelerini kullandı.

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Suç duyurusu ve özür!
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