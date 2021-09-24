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Giriş Tarihi: 24.9.2021 12:29 Son Güncelleme: 24.9.2021 12:46

Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 7. hafta hakemleri açıklandı

Son dakika haberi... Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı. Hatayspor-Fenerbahçe maçını Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını Ali Şansalan, Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesini Halis Özkahya yönetecek. Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce açıklanmıştı.

Son dakika haberi... Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı. Hatayspor-Fenerbahçe maçını Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını Ali Şansalan, Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesini Halis Özkahya yönetecek. Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce açıklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka

26 EYLÜL PAZAR
13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan

27 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı
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