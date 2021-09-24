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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Trabzon’a Uğur Can suyu

YUNUS EMRE SEL
Trabzon’a Uğur Can suyu

Cornelius henüz 42. saniyede fileleri havalandırdı ancak Vitor Hugo’nun kırmızı kart görmesi hesapları bozdu. Endri Çekiçi, iki şık golle ev sahibini öne geçirdi. Hadziahmetovic’in kendi kalesine gönderdiği topla oyuna denge geld

Maçın kahramanı 8 kurtarışa imza atarak kariyer rekorunu egale eden Uğurcan Çakır oldu
Cornelius ile bulduğu golle maça 1-0 önde başlayan Trabzonspor, 8. dakikada Vitor Hugo'nun gördüğü kırmızı kart sonrası adeta kâbus yaşadı. 20. dakikada Endri Çekiçi'nin golü geldi. Oyuncu değişikliği yapmayan ve Berat'ı stopere çekerek bu süreci geçiştirmeye çalışan teknik direktör Abdullah Avcı, kanat oyuncularından beklediği defansif katkıyı alamadı. Trabzon bir anda 2'si direkten dönen 6 pozisyon gördü kalesinde. Devre arasında ise Djaniny oyuna girse de bu kez dakika dolmadan golü bulan ve öne geçen taraf yine Endri ile Konyaspor oldu. 65 ila 85. dakikalar arasında oyunu tamamen rakip ceza sahasına yıkan Fırtına, ardı ardına net pozisyonlar üretse de istediği golü iki rakip oyuncunun topu birbirine çarptırması sonucunda buldu. Gervinho'nun 2-2 iken net bir gol pozisyonunu harcaması iki dakika sonrasında Uğurcan'ın mutlak bir gol pozisyonunu engellemesi maçın temposunun göstergesiydi. Trabzonspor adına Uğurcan Çakır, yaptığı inanılmaz kurtarışlarla beraberliği geti-

ŞUT YAĞMURU
Nefeslerin tutulduğu maçta iki takım toplamda 45 şut denemesinde bulundu. Konya, 31 şutta 10, Trabzon ise 14 şutta 5 isabet sağladı. Yeşil-beyazlılar, 2014-15 sezonundan bu yana en çok şut çektiği karşılaşmayı oynadı. Ayrıca 43'ü ev sahibi, 11'i de konuk takım olmak üzere toplam 54 orta yapıldı.ren isim olmayı başardı.

DENSWIL SAKATLANDI!
Trabzonspor'un Hollandalı yıldızı ısınma hareketleri sırasında kasığında ağrı hissedince 11'de çıkamadı. Yerine İsmail Köybaşı görev yaptı.

KIRILMA ANI- Karşılaşmada iki takım adına da direkten dönen toplar vardı. Maçın kırılma anı ise 80. dakikada yaşandı. 73'te oyuna giren Gervinho, karşı karşıya pozisyonda kaleciye takıldı ve skoru 3-2'ye getirme fırsatını tepti.

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Trabzon’a Uğur Can suyu
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