Usta yazarlardan Trabzonspor yorumu! ’Kaptan Uğurcan gemisini kurtardı...’

LEVENT TÜZEMEN: 'KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI!'

'İki namağlup takım Konyaspor ile Trabzonspor maçını izlerken büyük keyif aldım. Yüksek tempolu, kıran kırana geçen ve nefesleri kesen mücadelede sayısız pozisyonlar izledim. Oyunun temposu hiç düşmedi.

İki kaleci Uğurcan ile Sehic maça damga vuracak kurtarışlar yaptı. Özellikle Uğurcan son 10 dakikada çizgi üzerinden olağanüstü kurtarışlar yaptı ve bir kaptan olarak gemisini yenilgiden kurtardı. Konyaspor hücum hattı da inanılmaz fırsatları cömertçe harcadı.

'İKİ TAKIM DA GÖZ KAMAŞTIRDI...'

8. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor özellikle ikinci yarı oyuna ortak olduğu gibi Gervinho ile maçı kazanacak pozisyonda Sehic'e takıldı. İki takımın da fizik gücü ile koşu kaliteleri göz kamaştırdı. Serdar Gürler ile iki gol atan Endri Çekiçi müthiş oynadı. Oyun kalitesi yüksek bir Konyaspor yaratan İlhan Palut'u kutluyorum.

Oldum olası arkası dönük bir oyuncuya yapılan faulü hiç kabullenmedim. Kayseri'de Emre Kılınç'ın, Emrah'a arkadan yaptığı gereksiz faul sonrası Galatasaray golü yemişti. Vitor Hugo gibi tecrübe abidesi bir oyuncunun Skubic'e tehlike olmamasına rağmen arkadan yaptığı kırmızı kartlık faul affedilecek bir hata değil. Üstelik Trabzonspor maça golle başlamıştı.

Trabzon'un beraberlik golü için "Şans" diyebiliriz. Ama bu şansı yakalamak için Abdullah hoca doğru hamleler yaptı. Önce Hugo atıldıktan sonra Berat'ı savunmaya çekip golü arama anlayışından vazgeçmedi. Önde topu tutmak ve Trabzonspor'un hızlı hücuma çıkmasını sağlamak için Djaniny'yi oyuna aldı. Bu hamle Trabzon'un rakip kalede baskı kurmasını sağladı. 60 ile 70 dakikaları arasındaki Trabzon baskısında Djaniny'nin bir şutu direkten döndü. 2-2'den sonra Abdullah Avcı maçı kazanmak için Gervinho ile "Şahmat" dedi ama Gervinho'nun çalım sevdası Trabzon'un galibiyetini engelledi.'