Usta yazarlardan Trabzonspor yorumu! ’Kaptan Uğurcan gemisini kurtardı...’

İSKENDER GÜNEN: MÜCADELE GÜCÜ ÇOK YÜKSEK BİR MAÇTI
'Son yıllarda seyrettiğimiz mücadele gücü en yüksek ve de üst düzey temponun olduğu bir maçtı. Futbol bir 'an' ve bu anların yaşandığı pozisyonların çokluğu öne çıktı. Hamsik'in pası ve atağı başlatan Cornelius ile Trabzonspor daha maçın başında 1-0 öne geçti. Konyaspor gibi bir takıma karşı deplasmanda öne geçmek doğaldır ki büyük önem taşır. Fakat ardından Vitor Hugo'nun bilinçsizce yaptığı hareket ve gördüğü kırmızı kart oyunun şeklini değiştirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra Abdullah Avcı'nın daha farklı bir oyun kurgusuna döneceğini düşündük.
Öndeki Abdülkadir Ömür'ü dışarı alıp stoper özellikli bir oyuncuyu takı ma alması gerekirken, Berat'ı savunmanın göbeğine çekti. Böyle bir dizilişte Konyaspor'un büyük bir baskı kurduğunu gözlemledik. Özellikle Trabzonspor'un sol kenarından Serdar Gürler ve de Skubic'in ikili oyunlarıyla geliştirdiği ataklar vardı. Bunun sonucunda Konyaspor beraberliği yakaladı. 1-1'den sonra ise ilk yarının sonuna kadar Konyaspor, dönen topların hepsini aldı. Trabzonspor, öne çıktığı zaman ise rakibe topu çabuk teslim etti. Bu bölümde Serdar Gürler'in direkten dönen topu Konya'nın girdiği net gol pozisyonları mevcut. İkinci yarı ise Abdülkadir Ömür dışarı alındıktan sonra Djaniny ile oyuna başlayan bir Trabzonspor... Bu tercih de tartışılabilir.
'UĞURCAN BERABERLİĞİ GETİREN İSİMDİ'
Konya'nın ikinci golü geldikten sonra ise Djaniny öyle bir performans ortaya koydu ki Konyaspor sahasında çoğalan ve de gol pozisyonları üreten bir yapı ortaya çıktı. Konyaspor savunma oyuncularının büyük hatasından sonra gelen beraberlik golünün ardından Gervinho kaleciyle karşı karşıya kaldığında golü atsa galibiyete uzanan taraf Trabzonspor olurdu.
Kaleci Uğurcan, 4'ü net 8 kurtarışıyla beraberliği getiren isimdi. 10 kişi kalmalarına rağmen ikinci yarı Trabzon'un mücadelesi ve de kazanma azminin saygıyla karşılanması gerekir.'
LEVENT TÜZEMEN: 'KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI!'
'İki namağlup takım Konyaspor ile Trabzonspor maçını izlerken büyük keyif aldım. Yüksek tempolu, kıran kırana geçen ve nefesleri kesen mücadelede sayısız pozisyonlar izledim. Oyunun temposu hiç düşmedi.
İki kaleci Uğurcan ile Sehic maça damga vuracak kurtarışlar yaptı. Özellikle Uğurcan son 10 dakikada çizgi üzerinden olağanüstü kurtarışlar yaptı ve bir kaptan olarak gemisini yenilgiden kurtardı. Konyaspor hücum hattı da inanılmaz fırsatları cömertçe harcadı.
'İKİ TAKIM DA GÖZ KAMAŞTIRDI...'
8. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor özellikle ikinci yarı oyuna ortak olduğu gibi Gervinho ile maçı kazanacak pozisyonda Sehic'e takıldı. İki takımın da fizik gücü ile koşu kaliteleri göz kamaştırdı. Serdar Gürler ile iki gol atan Endri Çekiçi müthiş oynadı. Oyun kalitesi yüksek bir Konyaspor yaratan İlhan Palut'u kutluyorum.
Oldum olası arkası dönük bir oyuncuya yapılan faulü hiç kabullenmedim. Kayseri'de Emre Kılınç'ın, Emrah'a arkadan yaptığı gereksiz faul sonrası Galatasaray golü yemişti. Vitor Hugo gibi tecrübe abidesi bir oyuncunun Skubic'e tehlike olmamasına rağmen arkadan yaptığı kırmızı kartlık faul affedilecek bir hata değil. Üstelik Trabzonspor maça golle başlamıştı.
Trabzon'un beraberlik golü için "Şans" diyebiliriz. Ama bu şansı yakalamak için Abdullah hoca doğru hamleler yaptı. Önce Hugo atıldıktan sonra Berat'ı savunmaya çekip golü arama anlayışından vazgeçmedi. Önde topu tutmak ve Trabzonspor'un hızlı hücuma çıkmasını sağlamak için Djaniny'yi oyuna aldı. Bu hamle Trabzon'un rakip kalede baskı kurmasını sağladı. 60 ile 70 dakikaları arasındaki Trabzon baskısında Djaniny'nin bir şutu direkten döndü. 2-2'den sonra Abdullah Avcı maçı kazanmak için Gervinho ile "Şahmat" dedi ama Gervinho'nun çalım sevdası Trabzon'un galibiyetini engelledi.'