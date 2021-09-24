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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Vitor Hugo kızdırdı

Vitor Hugo kızdırdı
CEZA sahasının dışında Skubic'in sol ayağına tabanla giren Vitor Hugo, sosyal medyada trendtopic oldu. Trabzon taraftarı oyuncuya kızdı. 2 maç ceza alması beklenen Brezilyalı, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında olmayacak.

TRABZONLULAR DA BU POZISYONLARDA KIRMIZI BEKLEDİ
BORDO-MAVILILER, Hugo'yu oyundan atan hakem Halil Umut Meler'i rakibe iki pozisyonda kırmızı kart vermediği gerekçesiyle eleştirdi. Trabzonsporlu taraftarlar, 39. dakikada Cikalleshi'nin Edgar'a, 48. dakikada ise Abdülkerim'in, Cornelius'a yönelik hareketlerinin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

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Vitor Hugo kızdırdı
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