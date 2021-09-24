YKS ek tercih sonuçları için milyonların geri sayımı başladı. İkinci yerleştirmelere başvurular 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı. İlk yerleştirmelerin tamamlanmasıyla beraber açıkta kalan vatandaşlar boş kontenjanları göz önüne alarak ikinci kez şanslarını denedi. Bu kapsamda "2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.
TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.
Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?
Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.