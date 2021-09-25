15 bin öğretmen ataması ek branş dağılımı ve kontenjanı belli oldu! 15 bin öğretmen ataması ne zaman ve nasıl yapılır?

15 bin öğretmen ataması ile ilgili detaylar milyonlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya ilişkin açıklamalar gelmişti. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB 15 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar yayınlandı. Peki, MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak? İşte detaylar;

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda "15 Bin Yeni Öğretmen Alımına İlişkin Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Belli Oldu" ifadelerine yer veridi.