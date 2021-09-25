18 yaşındaki Serdar’a taraftardan övgü

Eksikler nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk 11'de görev verdiği Serdar Saatçı'nın performansı taraftardan tam not aldı. Atiba ile birlikte savunmanın göbeğinde forma giyen ve ilk kez Süper Lig sahnesine çıkan 18 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 90 dakikada performansıyla öne çıkan isimlerden oldu. 8 top uzaklaştırma, 2top çalma, yüzde 83 isabetli pas oranıile oynayan Serdar, 5 ikili mücadelenin3'ünü kazanırken, 4 de havatopu aldı. Siyah-beyazlı futbolseverler, genç oyuncu için, "Helalolsun Serdar'a, maçı kaybettikama yeni bir yetenek kazandık.Harika oynadı, alkışıhak ediyor. Beşiktaş altyapısındançıkan bir elmasgibi parlıyor" yorumlarını yaptılar.
MERT SINIFTA KALDI
Beşiktaş'ta 2. maçına çıkan kaleci Mert Günok, bu 2 karşılaşmada 4 gol yedi. 32 yaşındaki file bekçisi dün Altay karşısında kalesine isabet eden 3 şutun yalnızca 1'ini kurtarabildi, 2'sini ağlarında gördü. Altay'ın Polonyalı eldiveni Lis ise 7 şutun 6'sına geçit vermedi.
300
Beşiktaş'a 2013- 2014'te transfer olan ve itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan ATIBA, Altay maçında siyahbeyazlı formayla 300. resmi maçına çıktı.
BEŞİKTAŞ'ACEZA YAĞDI
Beşiktaş-Adana Demirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili PFDK, siyah-beyazlılara ceza yağdırdı. Taraftar olayları nedeniyle tribün blokesi cezası verilen Beşiktaş'a sahaolayları nedeniyle 32 bin TL, yardımcı antrenör Ozan Köprülü, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, tercüman Mehmet Can Otay ve malzemeci Erdal Erdem'e 13'er bin TL para cezası ve ihtar verildi. Daha önce de yardımcı antrenör Murat Şahin 13 bin TL ceza almıştı.