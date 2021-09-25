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Giriş Tarihi: 25.9.2021 13:55

Abdullah Avcı'dan savunmada mecburi değişim

İHA
Abdullah Avcı’dan savunmada mecburi değişim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Vitor Hugo'nun kart cezalısı olması nedeniyle savunmada mecburi değişime gidiyor. Edgar le ve Vitor Hugo ikilisinden geldiği günden beri vazgeçmeyen deneyimli çalıştırıcı, Aytemiz Alanyasyor maçı öncesinde Hüseyin Türkmen'e 'hazır ol' mesajı verdi.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 27 Eylül Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, savunmada mecburi değişime gidecek. Bordo-mavili takımın başına geldiği günden beri Edgar le ve Vitor Hugo ikilisinden vazgeçmeyen deneyimli çalıştırıcı savunmada önemli bir aşama kaydetti. Vitor Hugo'nun Konyaspor maçında kırmızı kart görmesinden sonra 10 kişi kalan Karadeniz ekibinde Edgar le'nin yanına kimi yerleştireceği merak edilen Abdullah Avcı, Berat Özdemir'i, Portekizli oyuncuyla birlikte oynatmıştı.

HÜSEYİN TÜRKMEN'E 'HAZIR OL' MESAJI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında, Hüseyin Türkmen'e forma şansı vermesi bekleniyor. Edgar le ve Vitor Hugo ikilisinin uyumu sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Hüseyin Türkmen, Alanyaspor karşısında forma şansı gelirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ise oyuncuya 'hazır ol' mesajı gönderdi.

NWAKAEME, ALANYASPOR'U BEKLİYOR
Bu arada Süper Lig'in son iki haftasında gol sessizliğine bürünen Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Türkiye kariyerinde gol katkısı yapamadığı 4 takımdan biri olan Aytemiz Alanyaspor'u bekliyor.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Bordo-mavili takıma geldiği günden beri hücum hattında önemli bir performans ortaya koyan Nwakaeme ise bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atmıştı. İlk 4 hafta oynanan Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarını boş geçmeyen Nijeryalı oyuncu son iki hafta da ise sessizliğe büründü.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Kasımpaşa ve 6. haftada da yine deplasmanda oynadığı Konyaspor maçından ise 2-2 beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde Nwakaeme, son iki haftada rakip fileleri havalandıramadı.

Nijeryalı oyuncunun Süper Lig kariyerinde rakip olup da gol yollarında katkı sağlayamadığı dört takımdan biride Aytemiz Alanyaspor. Nwakaeme 4. kez rakip olduğu Akdeniz temsilcisi karşısında gol yollarında etkisiz kaldı. 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan müsabakada Nijeryalı oyuncu rakip karşısında şanssızlığını kırmak isterken, gollerine ise kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor.

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Abdullah Avcı'dan savunmada mecburi değişim
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