Barcelona'nın 2 milyon Euro artı bonuslar karşılığında 2027'ye kadar sözleşme imzalattığı ve serbest kalma bedelini de 400 milyon Euro olarak açıkladığı Kayserisporlu Emre Demir'in transferi, Türk basınında olduğu gibi Katalan medyasında geniş yer buldu. Dün Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 17 yaşındaki yıldız adayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emre'nin önemli bir yetenek olduğunu söyleyen Gözbaşı, "Fiyatını 2 milyon Euro belirleyerek önünü açtık. Kayseri'de yatılı çok iyi tesislerimiz var. Annelere sesleniyorum, çocuklarını bize emanet etsinler. Yeni Emreler yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
15 Ocak 2022'de 18 yaşına girecek olan Emre, ya devre arasında ya da sezon sonunda Barcelona'ya gidecek.
BÜLENT TİMURLENK YORUMLADI
GELECEĞİ TÜRKLER'DE!
17 yaşındaki Emre, Kayserispor'da A takıma yükseldiğinden beri Barcelona altyapısı La Masia'da eski yıldızları Bakero önderliğindeki izleme komitesinin radarında. Barcelona çok uzun zamandır orta sahası için yaratıcı, genç oyuncular arayışındaydı. Avusturya'dan RapidWien'den transfer ettikleriYusuf Demir'i de keşfeden veBakero'ya bir rapor halindesunan yine aynı altyapıdançıkmış Bojan Krkiç'ti. Böylece Barcelona, Demir soyadlı iki Türk ama birini Avusturya Milli Takımı'na kaptırdığımız oyuncuyu transfer etmiş oldu. Bu sene Kayserispor'da 6 hafta geride kalırken süre almayan Emre'yi Barcelona, gelecek sezon alt ligde mücadele eden Barcelona B takımında oynatacak.