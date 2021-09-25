Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri, kurum tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda netlik kazandı. Eylül ayının son haftası başlayacak olan AÖF kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim tarihinde sona erecek. Öte yandan, ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgilerinin oluşmayacağı da biliniyor. Peki; AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? İşte sürece yönelik bilgiler.
AÖF KAYIT YENİLEME BİLGİLERİ
Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup Açık Öğretim sistemi üzerinden sınavsız ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi'ne başlayan adaylar 23 Ağustos'tan beri kayıt yaptırabiliyor.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri de açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021!
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.
Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül'de sona erdi.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?
Öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30'a kadar yapılabilir.
Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.
Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.