Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı altın fiyatları 26 Eylül gelişmeleri | Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.9.2021 06:20

Canlı altın fiyatları 26 Eylül gelişmeleri | Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları 26 Eylül gelişmeleri | Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Özellikle yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. 26 Eylül 2021 tarihli anlık verilere göre altının gram fiyatı 498 TL’den işlem görürken öte yandan çeyrek altının ise 811 TL olduğu kaydedildi. Bu kapsamda vatandaşlar yatırımlarını doğru değerlendirmek üzere canlı ve güncel rakamları “Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları ile gündeme taşıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar...

Altın fiyatları son günlerde grafiğinde gösterdiği küçük çaplı artışlarıyla yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar anlık fiyat takibini yapmak üzere "Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı bugün 498 TL ile güne başladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları gelişmeleri...

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış:

3.293,00

Satış:

3.343,00

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış:

3.274,00

Satış:

3.348,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış:

498,85

Satış:

499,05

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YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.595,00

Satış: 1.620,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:

810,00

Satış:

826,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış:

449,65

Satış:

467,04

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış:

3.177,26

Satış:

3.239,83

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Canlı altın fiyatları 26 Eylül gelişmeleri | Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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