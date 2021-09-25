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Giriş Tarihi: 25.9.2021 14:09

Chelsea Manchester City maçı canlı izle! Chelsea Manchester City maçı izle!

Chelsea Manchester City maçı canlı izle! Chelsea Manchester City maçı izle!

Premier Lig’in 6.haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Stamford Bridge’de kazanmak için mücadele edecekler. Lige yenilgisi olmadan başlayan Chelsea, 5 hafta sonunda 13 puanla liderlik koltuğunda otururken Manchester City ise 10 puanla 5.sırada bulunuyor. Bu başlık altından; Chelsea Manchester City maçı canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz. İşte Chelsea Manchester City maçı izle!

Chelsa Manchester City maçı canlı izlemek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına başladılar. Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea ile Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City kazanmak için mücadele edecek. İki güçlü takımın maçını canlı izlemek isteyenler ise "Chelsea Manchester City maçı canlı izle!" araştırması yapıyor. Bu başlık altından; Chelsea Manchester City maçı izleme linki ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

CHELSEA-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'te oynanacak Chelsea-Manchester City maçını Michael Oliver yönetecek. Chelsea-Manchester City maçı bugün saat 14.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.

CHELSEA-MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11'LER:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Marcos Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Havertz, Lukaku

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Grealish, Sterling, Gabriel Jesus

Ev sahibinde Charly Musonda, Christian Pulisic ve Mason Mount, konuk ekipte ise Oleksandr Zinchenko, sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek.

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Chelsea Manchester City maçı canlı izle! Chelsea Manchester City maçı izle!
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