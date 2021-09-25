Chelsea Manchester City maçı canlı izle! Chelsea Manchester City maçı izle!

Chelsa Manchester City maçı canlı izlemek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına başladılar. Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea ile Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City kazanmak için mücadele edecek. İki güçlü takımın maçını canlı izlemek isteyenler ise "Chelsea Manchester City maçı canlı izle!" araştırması yapıyor. Bu başlık altından; Chelsea Manchester City maçı izleme linki ve bilgilere ulaşabilirsiniz.
Stamford Bridge'te oynanacak Chelsea-Manchester City maçını Michael Oliver yönetecek. Chelsea-Manchester City maçı bugün saat 14.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Marcos Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Havertz, Lukaku
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Grealish, Sterling, Gabriel Jesus
Ev sahibinde Charly Musonda, Christian Pulisic ve Mason Mount, konuk ekipte ise Oleksandr Zinchenko, sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek.